Le prince Philip, le mari de la reine Elizabeth II, décède à 99 ans ⋆ 10z viral

Le prince Philip, le mari de la reine Elizabeth II, est décédé vendredi matin, a annoncé la famille royale.

«C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce le décès de son époux bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg. Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor », lit-on dans une déclaration sur le site Web de la famille royale. «D’autres annonces seront faites en temps voulu. La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.

C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé le décès de son époux bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg. Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn – La famille royale (@RoyalFamily) 9 avril 2021

Philip et la reine étaient mariés depuis plus de 70 ans. Pendant ce temps, le duc d’Édimbourg a fait d’innombrables visites et apparitions à travers le monde alors qu’il offrait son soutien à sa femme pendant qu’elle continuait à diriger la monarchie. L’ancien lieutenant de la Royal Navy s’est retiré des yeux du public en 2017, mais a quand même fait la une des journaux alors que le drame de la famille royale avec ses enfants et petits-enfants se poursuivait.

Le duc était souvent dans et hors des hôpitaux au cours des dernières années, car diverses conditions et affections préexistantes continuaient de le tourmenter dans sa vieillesse. La plus récente hospitalisation de Philip est survenue en février après que des sources du palais de Buckingham ont déclaré qu’il ne se sentait pas bien. Il a ensuite été libéré après avoir passé un mois sous les soins du personnel médical de l’hôpital King Edward VII dans le centre de Londres.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déploré la mort de Philip avec beaucoup d’autres et a déclaré que le duc restera dans les mémoires pour «son soutien indéfectible à sa majesté la reine, non seulement en tant que son épouse à ses côtés tous les jours de son règne, mais en tant que son mari, sa force et son séjour de plus de 70 ans.

«Le prince Philip a gagné l’affection de générations ici au Royaume-Uni, à travers le Commonwealth et dans le monde», a déclaré Johnson. «Il était un environnementaliste et un champion du monde naturel bien avant qu’il ne soit à la mode.»

«Le prince Philip a gagné l’affection de générations ici au Royaume-Uni, à travers le Commonwealth et dans le monde» Le Premier ministre Boris Johnson rend hommage au duc d’Édimbourg, décédé à l’âge de 99 anshttps: //t.co/N3GMfUBjjk pic.twitter.com/oKlZ1SuGgS – BBC Breaking News (@BBCBreaking) 9 avril 2021

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.