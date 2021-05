Le prince Philip n’a pas caché son mépris pour Charles – «Ne ferait pas un bon roi! | Royal | Nouvelles

La relation de Philip et Charles a changé au fil du temps, un biographe royal notant que le couple partageait une aversion mutuelle dans les années 1980 et 1990. Le regretté duc “a fait peu ou pas de tentative de cacher” son dédain pour son fils, qu’il considérait comme “précieux et extravagant”, selon un expert royal. Philip pensait également que son fils aîné manquait de certaines qualités et a même mis en doute son aptitude à devenir roi, a révélé l’expert.

Gyles Brandreth, qui a récemment publié une nouvelle biographie sur le duc d’Édimbourg, a discuté en détail de la relation de Philip et Charles.

Il a déclaré que la relation du couple s’était avérée assez tendue dans les années 1980 et 1990, lorsque le mariage de Charles avec la princesse Diana touchait à sa fin.

L’expert royal a écrit: «Lorsque le prince Philip m’a parlé du prince Charles dans les années 1980 et 1990, il y avait invariablement une touche d’exaspération dans son ton – et souvent aussi une note de sarcasme.

«Le duc a donné l’impression qu’il aurait aimé que son fils soit plus robuste, moins féerique.

“Le père n’a pas fait grand-chose pour dissimuler ses sentiments à propos du fils.”

Il a ajouté: “Le mépris du duc pour son fils aîné était le plus choquant à cause de la façon dont il a fait peu ou pas de tentatives pour le cacher.”

M. Brandreth a ensuite donné un exemple, où le duc a semblé se moquer publiquement de son fils.

Il a déclaré: «À l’été 1986, par exemple, lors d’une réunion des dirigeants de l’Association des terrains de jeu, nous avons présenté à notre président ce que nous espérions être un cadeau d’anniversaire de bienvenue: trois paires de gants de conduite en calèche.

«Il a déballé le colis et inspecté notre cadeau.

M. Brandreth ne s’est pas arrêté là, cependant, et a déclaré que Philip doutait même de l’aptitude de Charles à devenir roi.

Il a écrit: «Il fut un temps où le duc d’Édimbourg considérait le prince de Galles comme« précieux, extravagant et dépourvu du dévouement nécessaire pour faire un bon roi »- et il le dit.

“Je ne crois pas que ce soit ce qu’il a ressenti au moment de sa mort, mais c’était certainement ce qu’il a ressenti après la mort de Diana, princesse de Galles.”

Pendant cette période, le prince Charles a également parlé ouvertement de son enfance et a dit à son biographe Jonathan Dimbleby qu’il se sentait «négligé et abandonné».

Mais lorsqu’il a été interrogé sur la relation père-fils, M. Brandreth a déclaré qu’il pensait que les relations tendues n’existaient que depuis plusieurs années – et le couple est rapidement redevenu proche.

Il a déclaré à Express.co.uk: “Le sentiment entre le prince Charles et le prince Philip a complètement changé …

“L’histoire est une fin heureuse même s’il y avait eu des endroits sombres en cours de route.”

Philip: The Final Portrait de Gyles Brandreth est maintenant disponible à l’achat.