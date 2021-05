Le prince Philip ne devrait PAS être commémoré avec la nomination d’un nouveau navire – Reine contre | Royal | Nouvelles

Certains militants et députés conservateurs font déjà pression pour qu’il soit nommé en l’honneur du prince Philip, décédé le mois dernier, en reconnaissance de sa carrière dans la Royal Navy et du fait qu’il a participé à la conception du Royal Yacht Britannia, auquel le nouveau le navire est un successeur. Cependant, un différend est apparemment en train de se préparer, le palais de Buckingham ne souhaitant apparemment pas que le nom du duc soit utilisé pour faire avancer le programme de M. Johnson.

Plus précisément, une source royale de haut niveau a déclaré au Sunday Times que le navire était considéré comme un symbole “trop ​​grand” pour être utilisé par la monarchie à l’ère moderne.

Ils ont ajouté: “Ce n’est pas quelque chose que nous avons demandé.”

Le Palais n’a été impliqué à aucun stade dans le processus de mise en service.

Le gouvernement a l’intention de construire le navire au Royaume-Uni, pour un coût annoncé pouvant atteindre 200 millions de livres sterling.

M. Johnson a déclaré: «Ce nouveau navire amiral national sera le premier navire de ce type au monde, reflétant le statut naissant du Royaume-Uni en tant que grande nation commerçante maritime indépendante.

«Chaque aspect du navire, de sa construction aux entreprises qu’il présente à bord, représentera et promouvra le meilleur des Britanniques – un symbole clair et puissant de notre engagement à être un acteur actif sur la scène mondiale.

Le navire accueillera des foires commerciales, des sommets ministériels et des pourparlers diplomatiques alors que le Royaume-Uni cherche à tisser des liens et à stimuler les exportations après le Brexit.

Ce sera le premier navire amiral national depuis Britannia, qui a été mis hors service en 1997.

Depuis sa mise hors service, le HMY Britannia a été amarré à Édimbourg et est utilisé comme attraction touristique.

Le prince Philip est décédé le 9 avril à l’âge de 99 ans.

S’exprimant plus tôt ce mois-ci, le député conservateur Craig McKinlay a déclaré: «Un nouveau fleuron national portant fièrement le nom du prince Philip ne peut pas être un meilleur mémorial à cet homme tant aimé et respecté.

«Je suis ravi que les années d’efforts pour prouver aux ministres la valeur d’un tel navire pour la marque mondiale de notre pays soient maintenant sur le point de devenir réalité.

“Ma dernière lettre conjointe signée par mes collègues députés et pairs a peut-être contribué à faire passer ce projet au-delà de la ligne. Je suis ravi.”

Cependant, Sam Coates, rédacteur politique adjoint de Sky News le mois dernier, a tweeté: «On me dit que le Premier ministre n’a pas demandé à la reine si elle souhaitait un nouveau yacht – elle est bien consciente de l’optique – et il n’a pas non plus posé de questions. en utilisant le nom du prince Philip.

“Palace apparemment très mécontent de cette suggestion dans les journaux.”