Le prince Philip “ne pouvait penser à rien de pire” que d’avoir 100 ans, selon le biographe | Royaume-Uni | Nouvelles

« Je ne peux pas imaginer pire. Je tombe déjà en morceaux comme ça. Les bits continuent de tomber. Je n’ai absolument aucune envie de m’accrocher à la vie inutilement. Perspective épouvantable.

Les commentaires hilarants mais poignants sont typiques du type de plaisanteries pour lesquelles le prince Philip était connu.

Le livre est une biographie mise à jour du prince d’après l’original de Brandreth imprimé en 2004, intitulé «Philip and Elizabeth: Portrait of a Marriage» qui illustrait l’amour de 73 ans de la reine et du duc.

Bien que le prince soit connu pour son esprit – qui frôlait parfois la gaffe – son fidèle biographe insiste sur le fait que le duc était attentionné et gentil.

Brandeth écrit dans son introduction : « Il était plus réfléchi et beaucoup plus gentil que la caricature ordinaire de lui ne le suggérerait. »

Il a déclaré à propos du livre dans un communiqué: «Ce fut un grand privilège de connaître le duc pendant tant d’années et remarquable de bénéficier d’un accès spécial et d’une aide pour écrire l’histoire de sa vie.

« C’est une histoire extraordinaire et inattendue à bien des égards. Il a vu une première ébauche de mon livre et a fait quelques corrections factuelles, ainsi que quelques commentaires caustiques.

« Il n’a pas vu la version finale, mais j’espère que cela lui rend justice. Je n’ai rien retenu.”

“Au cours des dix dernières années de sa vie, il semblait une âme plus stable qu’il était une fois.”

Bien que le duc ait déclaré qu’il aimerait “un minimum d’agitation” lors de ses funérailles, il a été enterré lors d’un enterrement cérémonial le 17 avril, en présence des membres les plus proches de la famille royale.

Sa mort a incité des centaines de milliers de fans royaux du monde entier à se rendre au château de Windsor et à déposer des fleurs et des couronnes – un acte pour lequel la reine a déclaré publiquement l’avoir “touchée”.