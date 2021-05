Le prince Philip rend hommage à trois membres du personnel royal clés en leur laissant une aubaine «généreuse» | Royal | Nouvelles

Le duc d’Édimbourg est décédé à l’âge de 99 ans en avril et était l’époux royal le plus ancien. Selon The Sun, le prince Philip a laissé environ 30 millions de livres sterling dans son testament à sa mort quelques semaines seulement avant son 100e anniversaire.

Un initié royal a déclaré à la publication que le duc avait honoré les «trois hommes clés de sa vie en leur laissant de l’argent dans son testament».

La majorité de la succession de Philip reviendra probablement à sa femme, la reine Elizabeth II.

Mais la source a affirmé que le duc avait également récompensé ses plus proches collaborateurs.

Ils ont déclaré au Sun: «Contrairement à d’autres membres de la famille royale, le prince Philip sera généreux envers les trois hommes qui se sont occupés de lui.

LIRE LA SUITE: Les paroles de réconfort du prince Philip étaient “ primordiales ” pour la reine

La source a également affirmé que les petits-enfants de Philip, y compris le prince Harry, auraient été «réglés il y a assez longtemps» en termes d’argent.

Le prince Harry a été critiqué pour ses récents commentaires publics sur son expérience en tant que senior royal.

La source a déclaré: «Philip n’était pas le genre de personnage à punir un petit-fils [Harry] pour avoir mal agi.

«C’était un homme très juste, impartial et charmant. Je n’ai jamais eu de rancune.

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré au Sun: «Il s’agit d’une affaire personnelle pour la famille et de ce fait, les arrangements sont privés.»