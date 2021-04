Le prince Philip s’est reposé ⋆ .

Une semaine après Prince Philip, Les reines mari et compagnon de 73 ans, décédé à 99 ans, il fut inhumé dans la chapelle Saint-George du château de Windsor. Et bien, j’aurais dû m’y attendre, mais j’ai attrapé un cas de sentiments tristes dans la région du cœur en voyant LA REINE assise toute seule à l’intérieur de la chapelle. Est-ce que quelqu’un n’aurait pas pu apaiser un peu les tristes en lui donnant l’un de ses nouveaux chiots Corgi, tout vêtu de noir de deuil?!

Avant le service funèbre, il y avait une procession royale à la chapelle qui a été jumelée à cause de la pandémie, et aussi parce que Philip ne voulait pas de grands funérailles difficiles. Le cercueil de Philip a été transporté dans un corbillard Land Rover sur mesure qu’il a lui-même choisi il y a 18 ans. Philip aurait dit une fois à LA REINE: «Il suffit de me coller à l’arrière d’un Land Rover et de me conduire à Windsor!» Alors il a eu son souhait. Les enfants de la reine Elizabeth et de Philip, Princesse Anne, prince Charles, Prince Edward, et Prince Andrew marchaient derrière le cercueil de leur père, et derrière eux se trouvaient Prince William et Prince Harry. William et Harry ne marchaient pas côte à côte et ont été séparés par leur cousin Peter Phillips. Lorsque le palais a annoncé plus tôt cette semaine que William et Harry n’allaient pas marcher côte à côte, les gens ont pensé que c’était parce que la famille royale ne voulait pas que ces FEUDING BROTHERS commencent à se bagarrer au milieu de la procession. Mais un représentant de Buckingham Palace a déclaré que la décision était “un changement pratique plutôt que d’envoyer un signal” et “il s’agit d’un enterrement et nous n’allons pas être entraînés dans des perceptions du drame.” L’image de William et Harry marchant derrière le cercueil de leur grand-père a également donné aux gens de tristes flashbacks marchant derrière leur mère. Princesse Diana cercueil en 1997.

Un autre souhait de LA REINE était que les membres de la famille royale portent des costumes du matin au lieu de leurs uniformes. Mais ils ont porté leurs médailles militaires.

Le cortège funèbre passe du quadrilatère du château de Windsor à la chapelle St George. Le cercueil est porté par un Land Rover conçu par le duc d’Édimbourg et accompagné de représentants des forces armées, de membres de la famille royale, de la maison du duc et de la reine. pic.twitter.com/w0AhnbP95y – La famille royale (@RoyalFamily) 17 avril 2021

La reine Elizabeth et sa dame d’honneur, Lady Susan Hussey, a suivi le cortège dans son État Bentley.

La reine et la famille royale rendent hommage au duc d’Édimbourg. Les enfants du duc ont mené la procession derrière le corbillard Land Rover. Suivez notre couverture en direct ici: https://t.co/zwiekiWVKJ pic.twitter.com/ErZr9WEN1W – The Telegraph (@Telegraph) 17 avril 2021

Seuls 30 personnes en deuil étaient autorisées à l’intérieur de la chapelle, et elles devaient toutes porter des masques et étaient assises à l’écart les unes des autres. William s’est assis avec Duchesse Kate parce qu’ils sont ensemble dans une bulle de quarantaine. Harry s’assit seul parce que comme nous le savons, Meghan Markle est trop enceinte pour voler et est restée à la maison en Californie. Mais Meghan a regardé les funérailles à partir d’un flux spécial alors qu’elle était chez elle en Californie, et elle a également envoyé une note manuscrite et une couronne.

Quant au service, il n’y a pas eu de sermon parce que c’est ce que voulait Philippe. via AP:

Le service a commencé avec l’archevêque de Canterbury Justin Welby entrant dans la chapelle devant le cercueil, suivi par les enfants de Philip et trois de ses huit petits-enfants, alors qu’un chœur de quatre membres, socialement éloigné, a chanté «Je suis la résurrection et la vie». Il n’y a pas eu de sermon, à la demande de Philippe, ni d’éloges ou de lectures de famille, conformément à la tradition royale. Mais le doyen de Windsor, David Conner, a déclaré que le pays avait été enrichi par «la loyauté inébranlable de Philip envers notre reine, par son service à la nation et au Commonwealth, par son courage, son courage et sa foi.

Aucun des membres de la famille royale n’a pris la parole lors des funérailles de Philip. Et comme je l’ai mentionné ci-dessus, la reine Elizabeth s’est assise seule en disant au revoir à son mari:

Je n’ai pas honte d’admettre que cela m’a fait pleurer. Dieu sauve la reine. pic.twitter.com/3OGiGLycrJ – Darren Grimes (@darrengrimes_) 17 avril 2021

Le cercueil de Philip a été abaissé dans le Royal Vault sous le Quire à la chapelle Saint-George, mais ce ne sera pas son dernier lieu de repos. Lorsque LA REINE passera, le cercueil de Philip sera déplacé dans le coffre-fort de la chapelle commémorative du roi George VI afin qu’il puisse être avec elle.

Après les funérailles, Harry est sorti de la chapelle avec Kate et William et a eu une petite conversation:

Médias britanniques: «Le prince William et Harry se détestent»

«Le prince William et Harry doivent être séparés lors des funérailles»

«Le prince William et Harry ne parlent plus jamais»

«Le prince William et Harry échangent des mots durs avant les funérailles»

–

–

Prince William et Harry: pic.twitter.com/H5I6pTtCAq – DefenseSquad (version de Taylor) (@AlwaysInStyL) 17 avril 2021

Je suis sûr que chaque tabloïd britannique a embauché plusieurs experts en langage corporel pour analyser chaque petit mouvement qu’ils faisaient pendant qu’ils parlaient. Et je suis également sûr qu’en tapant ceci, des lecteurs experts essaient de comprendre ce qui est sorti de la bouche sans masque de William en marchant avec son frère. Mais je parie que plus de gens se concentraient sur le fait de regarder le prince Andrew pour voir si les autorités allaient enfin l’attaquer et l’arrêter devant les caméras.

Et j’espère que THE QUEEN est maintenant entourée de ses chiots Corgi et de beaucoup de gin.

