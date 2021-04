Le prince Philip «s’excuserait tranquillement» alors que la reine préparait le jeune William à devenir roi | Royal | Nouvelles

Dans son hommage à son grand-père, William a déclaré qu’il serait «toujours reconnaissant» pour la gentillesse dont Philip a fait preuve envers sa femme, Catherine, la duchesse de Cambridge et leurs trois enfants.

Il a déclaré trois jours après la mort du duc: «Je me sens chanceux de n’avoir pas seulement eu son exemple pour me guider, mais sa présence durable dans ma propre vie d’adulte – à la fois dans les bons moments comme dans les jours les plus difficiles.

«Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d’années pour connaître mon grand-père et pour la gentillesse qu’il lui a témoignée.

«Je ne prendrai jamais pour acquis les souvenirs spéciaux que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venu les chercher dans sa voiture et voyant par eux-mêmes son sens contagieux de l’aventure ainsi que son sens de l’humour espiègle!