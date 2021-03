Le prince Philip sur la santé: Duke semble prêt à marquer une triste étape alors qu’il reste à l’hôpital | Royal | Nouvelles

Le prince Philip est retourné à l’hôpital King Edward VII

Le prince Philip doit marquer un mois à l’hôpital demain, car il a été admis à la clinique privée King Edward VII à Londres le 16 février. Le duc d’Édimbourg a été hospitalisé pour « observation et repos », a déclaré à l’époque le palais de Buckingham, et comme une « mesure de précaution ».

Et, il est apparu le 1er mars, il y avait aussi des soucis pour son cœur.

Le prince Philip sur la santé: la reine et le prince Philip lors d’une garden-party au palais de Buckingham

Trois jours plus tard, le palais a révélé au public que le duc de fer, comme le prince Philip est souvent mentionné par les commentateurs, avait subi une chirurgie cardiaque avec succès – mais devait rester à l’hôpital pendant quelques jours de plus.

« Le duc reste à l’aise et répond au traitement, mais devrait rester à l’hôpital au moins jusqu’à la fin de la semaine. »

Le palais de Buckingham a déclaré dans un communiqué: «Le duc d’Édimbourg a été transféré aujourd’hui de l’hôpital King Edward VII à l’hôpital St Bartholomew, où les médecins continueront de le soigner pour une infection, ainsi que de procéder à des tests et à l’observation d’une maladie cardiaque préexistante.

Le prince William a déclaré le 22 février que son grand-père allait « bien » et que les médecins « le surveillaient ».

« On s’attend à ce que le duc reste à l’hôpital pour un traitement continu pendant un certain nombre de jours. »

Le prince Philip sur la santé: le prince Philip et la reine se sont mariés en 1947

Le plus jeune fils du duc et de la reine, le prince Edward, a également parlé de la santé de son père au cours de la même semaine, affirmant qu’il avait été en contact avec lui par téléphone et l’avait trouvé de bonne humeur.

Le comte de Wessex a déclaré à Sky News: « Pour autant que je sache, eh bien, je leur ai parlé l’autre jour, donc il va beaucoup mieux, merci beaucoup, et il a hâte de sortir, ce qui est le plus chose positive.

« Alors nous gardons nos doigts croisés. »

Camilla, duchesse de Cornouailles, a déclaré lors d’un engagement le 3 mars – le jour où le duc a été opéré – qu’il « s’améliorait légèrement ».