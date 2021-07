Le prince Philip voudrait que la reine «vive pleinement» après sa mort, selon un expert | Royale | Nouvelles

Malgré son récent décès, la reine a fait preuve de courage et a même semblé «heureuse et détendue» alors qu’elle sortait du château de Windsor pour assister au Royal Windsor Horse Show. Quatre jours de suite, la reine a assisté à l’événement après son récent retour d’Écosse et sa rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel.

S’adressant à FEMAIL, Phil Dampier a reconnu que certaines personnes pourraient trouver étrange que la reine soit de si bonne humeur après seulement quelques mois, cependant, il a offert une explication simple.

“Je suis sûr qu’elle a été dévastée par son décès – après tout, ils ont été mariés pendant 73 ans”, a déclaré M. Dampier, “mais je suis sûr qu’il lui a dit de profiter de ce qui restait de sa propre vie.

«Il ne voudrait pas qu’elle reste assise à le pleurer comme la reine Victoria l’a fait pour Albert, et je parie qu’il voudrait qu’elle continue à vivre pleinement.

«Ironiquement, ils ont passé beaucoup plus de temps ensemble à la fin à cause du verrouillage. Sa mort n’était pas inattendue et il a eu une vie longue et épanouie.

Il a ajouté: “Comme lui, la reine est très pratique et pragmatique, et elle sait qu’il la soutiendrait pour ses sorties.”

La semaine dernière, la reine a assisté au Royal Windsor Horse Show qui s’est déroulé juste à sa porte.

Le spectacle, qui a conclu ses cinq jours de course dimanche, implique plusieurs disciples équestres, notamment le saut d’obstacles, le dressage, l’attelage, la présentation et l’endurance.

Pour ajouter au plus grand plaisir de la reine, sa petite-fille, Lady Louise Windsor, a participé à l’événement et a même rendu un hommage touchant au prince Philip en montant sa calèche.

M. Dampier a reconnu qu’il était “fantastique” de voir la reine s’amuser ces dernières semaines.

“Elle semble heureuse et détendue et c’est une joie de voir son visage souriant”, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’elle est juste ravie d’être sortie du verrouillage comme le reste d’entre nous, et de sortir et de faire les choses qu’elle aime.”