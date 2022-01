Le prince William a accompli avec succès le « devoir royal le plus important » grâce à Kate | Royale | Des nouvelles

Le prince William aurait parlé avec sa mère Diana, princesse de Galles, lorsqu’il était adolescent, de la possibilité de rencontrer la bonne personne avec qui partager sa vie. Et la défunte princesse aurait conseillé au désormais duc de Cambridge de faire connaissance avec son partenaire et de devenir son ami avant de se marier.

L’auteur royal Duncan Larcombe pense que le prince William y est parvenu avec Kate et, en épousant la bonne personne, a accompli son « devoir royal le plus important » à ce jour.

Il a dit OK ! magazine : « William s’est toujours souvenu du conseil de Diana de prendre le temps d’apprendre à connaître sa future épouse.

« Il savait qu’elle parlait par expérience amère car elle n’avait rencontré Charles que quelques fois avant leur mariage.

« Lorsqu’une personne se marie avec la famille royale, elle est traditionnellement soit la personne idéale, soit un taureau dans un magasin de porcelaine qui se bat contre l’institution.

« William savait que son devoir royal le plus important était de bien se marier, et il a trouvé la personne parfaite en Kate. »

Le prince William et Kate se sont rencontrés à l’université de St Andrews en 2001, quatre ans après la mort de la princesse Diana.

On pense que le couple est devenu de bons amis avant de commencer à sortir ensemble.

Kate et William sont retournés à l’Université de St Andrews en mai de l’année dernière, 20 ans après leur rencontre, dans le cadre de leur tournée en Écosse.

Là, ils ont rencontré des étudiants en géographie et en histoire de l’art – les cours suivis respectivement par William et Kate – pour en savoir plus sur le programme Can Do qui a organisé des centaines d’événements de renforcement moral pour les étudiants sur le campus depuis son lancement.

Ils se sont ensuite joints à une discussion interconfessionnelle avec des étudiants et ont planté le premier arbre de la forêt de St Andrews, l’une des initiatives clés lancées par St Andrews dans le cadre de son plan visant à devenir neutre en carbone d’ici 2035.

Kate et le prince William se sont mariés en 2011, après quoi le duc n’a pas immédiatement embrassé les fonctions royales à temps plein.

William a d’abord travaillé en tant que membre de l’équipe de recherche et de sauvetage de la RAF, puis en tant que pilote d’hélicoptère à l’East Anglia Air Ambulance (EAAA).

Pendant ce temps, la duchesse est entrée dans la vie royale en obtenant des parrainages et en développant son travail dans des domaines d’intérêt clés, notamment les toxicomanies, la petite enfance et la santé mentale.

Une décennie plus tard, Kate a lancé des initiatives de création d’héritage découlant de ses premiers travaux, notamment le Royal Foundation Center for Early Childhood.

Le prince William a démissionné de son poste à l’EAAA à l’été 2017, quelques semaines avant que le prince Philip ne se retire de la vie publique.

Le duc et la duchesse de Cambridge sont depuis devenus de plus en plus importants au sein du cabinet et sont maintenant considérés par de nombreux observateurs royaux parmi les membres de la famille royale les plus aimés et les plus recherchés.

Comme le prince William est le deuxième sur le trône, il est sur le point de devenir le prochain prince de Galles, Kate étant susceptible d’adopter le titre une fois assumé par sa défunte mère.

Au cours des prochains mois, Kate et William seront probablement très visibles car les membres de la famille royale voyageront à travers le pays et le Commonwealth pour célébrer le jubilé de platine.

De plus, 2022 sera une année charnière également sur le plan personnel pour les Cambridge, qui auront tous deux 40 ans.

Kate doit célébrer cet anniversaire marquant dimanche.

On s’attend généralement à ce qu’elle passe la journée en privé avec ses proches.

Une source a déclaré au Mirror: « C’est une occasion très réduite cette année pour la duchesse, qui célébrera en privé avec sa famille.

« Bien sûr, elle est consciente de la situation actuelle. Elle sera entourée de ses proches et c’est tout ce qui compte. »