Le prince William a adopté un alias intelligent pour s’assurer qu’il deviendrait incognito en tant qu’étudiant de St Andrews | Royale | Nouvelles

Après avoir obtenu son baccalauréat, le duc de Cambridge a commencé sa vie en tant qu’étudiant de premier cycle à l’Université de St Andrews en 2001. Ce faisant, il a rompu une tradition de 150 ans au sein de la famille royale, dont les membres fréquentaient souvent les universités d’Oxford et de Cambridge. Il a commencé par étudier l’histoire de l’art, avant de passer à la géographie et d’obtenir un Master of Arts écossais en 2005.

De toute évidence, William voulait se fondre dans la foule et tenait à ne pas attirer l’attention sur son statut royal.

Il aurait donc décidé de se faire appeler “Steve” dans le but de dissimuler son héritage de sang bleu.

C’est pendant leurs études à St. Andrews que William et Kate sont devenus amoureux.

Cependant, le couple a été réuni par le destin de nombreuses années auparavant, alors qu’ils étaient tous les deux à l’école.

À l’époque, William était élève à l’école Ludgrove, tandis que Kate se rendait à la préparation de St Andrew.

Dans son livre ‘Kate : The Future Queen’, Katie Nicholl décrit le moment où les deux futurs amants se sont rencontrés pour la première fois.

“Bien sûr, l’arrivée du prince a généré une vague d’excitation.”

Kate a admis dans leur interview de fiançailles en 2010, qu’il leur a fallu un certain temps pour se rencontrer et devenir amis.

Les flammes de la passion ont finalement été allumées après que William ait assisté à un défilé de mode étudiant caritatif en 2002, où Kate était l’un des modèles.