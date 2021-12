Le prince William a assumé un rôle inattendu pour soutenir la princesse Diana « lui a fait confiance » | Royale | Nouvelles

La princesse Diana était une mère très dévouée à ses enfants, le prince William et le prince Harry. Peu de temps après sa séparation du prince Charles, Diana aurait été encouragée par le prince William à épouser Hasnat Khan avec qui elle a eu une liaison de deux ans en 1995, selon l’auteur Christopher Anderson. M. Anderson a affirmé que la princesse de Galles avait grandi pour compter sur son fils aîné lors de la rupture de son mariage et que le jeune William avait servi de conseiller à sa mère.

L’animatrice de Royally Us, Christina Garibaldi, a demandé à l’auteur: « Nous vivons aujourd’hui, oui, et est-il vrai que William l’encourageait [Diana] se marier avec Hasnat Khan ?

« Parce que je pense que vous écrivez dans [you are] livre qu’elle voulait l’épouser secrètement et que William était favorable à cette décision.

M. Anderson a déclaré: «Oui, eh bien, pendant longtemps, elle s’est appuyée sur William pour obtenir des conseils, même lorsqu’elle était un petit garçon.

« Leurs amis pensaient qu’il était étrange qu’elle discute de ses amours et de tout avec ce garçon qu’elle appelait ‘mon petit vieux sage’.

« Parler de choses dont une mère ne devrait jamais parler avec son fils, mais de toute façon, elle lui faisait confiance à son avis. »

Diana a rencontré Hasnat Khan, un chirurgien cardiaque pakistanais, lors de sa visite à l’hôpital Royal Brompton où elle est allée rencontrer le mari d’une amie admis pour complications chirurgicales.

Elle s’est rendue à l’hôpital plusieurs fois et elle est rapidement tombée amoureuse de Hasnat Khan.

Ils ont eu des rendez-vous fréquents et leur relation a duré près de deux ans avant de se terminer un peu plus de deux mois avant la mort de Diana en 1997.

Hasnat Khan a mis fin à la relation à long terme, avec son père, Abdul Rasheed Khan, rapportant un commentaire qu’il a fait : » Si je l’épousais [Diana], notre mariage ne durera pas plus d’un an. Nous sommes culturellement si différents les uns des autres.

«Elle vient de Vénus et moi de Mars. Si cela arrivait un jour, ce serait comme un mariage entre deux planètes différentes.

Hasnat Khan a rompu avec la princesse Diana cinq semaines seulement avant sa mort dans un accident de voiture le 31 août 1997.