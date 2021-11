Le prince William «a attiré l’attention de Kate Middleton» une décennie avant leur rencontre à l’université | Royale | Nouvelles

Le prince William et Kate Middleton, tous deux âgés de 39 ans, ont commencé à sortir ensemble en tant qu’étudiants de premier cycle dans la plus ancienne université d’Écosse. Cependant, avant que les deux hommes ne s’inscrivent à l’Université de St Andrews, ils se seraient croisés alors qu’ils n’avaient que neuf ans.

L’expert royal Katie Nicholl a déclaré que le duc de Cambridge avait attiré l’attention de Kate pour la première fois lorsque l’école du prince, Ludgrove School, était arrivée à l’école de Kate, St Andrew’s, pour un affrontement de hockey.

Mme Nicholl a écrit dans Kate: The Future Queen: « Bien qu’elle ne s’intéressait pas particulièrement aux garçons, l’arrivée d’un jeune homme en particulier avait attiré son attention. »

Elle a ajouté: «L’école de préparation à proximité de Ludgrove jouait souvent des matchs contre St Andrew’s Prep, et il y avait beaucoup d’excitation lorsque le prince William, un arrière gauche de l’équipe des Colts de Ludgrove, est venu à St Andrew’s.

« William, comme Kate, aimait le sport et était l’un des meilleurs joueurs de hockey et de rugby de son année.

« Bien sûr, l’arrivée du Prince a généré une vague d’excitation. »

Malgré les commentaires de Mme Nicholl, il n’est pas clair si William et Kate se sont exprimés lors de la visite du duc à St Andrew’s Prep.

Cependant, la duchesse de Cambridge aurait adoré son séjour à l’école de Berkshire.

Elle est retournée à St Andrew’s en 2012 pour ouvrir un nouveau terrain de hockey.

​​”C’est pendant que j’étais ici à l’école que j’ai réalisé mon amour du sport.

« Le sport a occupé une grande place dans ma vie, et je suis incroyablement reconnaissant pour les opportunités que j’ai eues de sortir et de jouer dans des espaces ouverts aussi merveilleux – même si malheureusement, il n’y avait rien d’aussi glamour que cela à mon époque !

« J’espère que vous aimerez tous faire du sport ici autant qu’avant et que vous tirerez le meilleur parti de ces installations incroyables. »

Kate n’aurait pas aimé passer à l’école Downe House.

La duchesse a ensuite été transférée au Marlborough College dans le Wiltshire au moment où elle a eu 14 ans.