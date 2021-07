Le prince William a averti “inutile” de parler à Harry sans que Meghan “doit passer par elle” | Royale | Nouvelles

Le prince William et le prince Harry sont connus pour avoir vu leur relation se tendre depuis que le duc de Sussex a accepté de parler de son expérience en tant que membre de la famille royale avec Oprah Winfrey plus tôt cette année. Le duc de Cambridge aurait été “furieux” contre son jeune frère et sa belle-sœur Meghan Markle à cause des affirmations explosives concernant leur traitement avant leur départ de la vie royale. William et Harry devaient entamer des pourparlers de paix après leur apparition conjointe lors de la cérémonie de dévoilement de la nouvelle statue du palais de Kensington de la princesse Diana, mais le duc de Sussex est rapidement retourné en Californie.

S’adressant à Mail +, le commentateur royal Richard Eden a suggéré que des pourparlers de paix n’auraient guère eu lieu de toute façon en raison de l’absence de Meghan Markle.

M. Eden a déclaré: “Quelle que soit la discussion qu’ils aient entre Harry et William, qu’il s’agisse du football ou de quoi que ce soit pendant qu’Harry était ici, ils n’auront pas été sérieux.

“William sait qu’il ne sert à rien sans que Meghan soit là, il ne sert à rien de discuter de quoi que ce soit de sérieux.

“Ça devra passer de toute façon.”

L’auteur royal Robert Lacey a suggéré que le prince William et le reste de la famille royale avaient probablement encore du mal avec la possibilité que les conversations tenues avec le prince Harry et Meghan Markle soient diffusées plus tard par l’intermédiaire de leurs amis journalistes américains.

L’inquiétude est survenue après que Gayle King, une amie proche de la duchesse de Sussex, a rapporté que les pourparlers entre le duc, le prince William et leur père le prince Charles “n’étaient pas productifs”.

M. Lacey a déclaré: “Quelqu’un du palais m’a dit qu’il y avait du partage et qu’il y avait une écoute.

“Quand il aura trouvé cet équilibre, il y aura peut-être du chemin à parcourir, mais l’autre aspect est, bien sûr, qu’il est très difficile pour ces deux frères de négocier un règlement alors que William craint que ce qu’il dit à Harry soit transmis à Oprah ou Gayle King.”

“Les choses sont encore beaucoup trop crues pour que William et les autres membres de la famille divertissent Harry, il est donc préférable de laisser les choses mentir pour le moment.”

Les tensions entre les deux frères sont devenues si tendues à la suite de l’interview du prince Harry et de Meghan que le duc de Cambridge a rompu avec le mantra familial de “ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer”.

À la suite d’affirmations selon lesquelles un membre de la famille royale avait exprimé des inquiétudes concernant la couleur de la peau d’Archie Harrison avant sa naissance, le prince William a été interrogé lors d’un engagement pour savoir si sa famille était “raciste”.

Un prince William au visage de pierre a répondu: “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.”