Le prince William a avoué un dilemme « difficile » concernant les enfants royaux : « Je suis inquiet » | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont vu leurs projets de vacances interrompus cette semaine alors qu’ils reprennent leurs fonctions royales. William et Kate se sont envolés pour une pause à mi-parcours avec leurs enfants la semaine dernière et ont été repérés à l’aéroport d’Heathrow avant leur départ. William, 39 ans, et Kate, également 39 ans, ont veillé à ce que le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans, profitent au maximum de leur congé scolaire, alors que le trimestre recommence pour les deux enfants les plus âgés en novembre. 1. Mais le couple a profité de son voyage pour promouvoir le lancement de Bayo, une plateforme fournissant des informations sur les initiatives, les communautés et les services de santé mentale créés par et pour la communauté noire.

Kate et William ont écrit à côté de leur re-Tweet : « Bayo est une nouvelle initiative brillante de The Ubele Initiative et des partenaires de Heads Together !

« @MindCharity, @YoungMindsUK et @bestbeginnings rassemblent leurs ressources, communautés et services de santé mentale pour la communauté noire en un seul endroit. »

Les Cambridges chercheront à reprendre leur temps de qualité avec la famille peu de temps avant la fin de la mi-mandat.

William et Kate ont été très ouverts sur les différents défis auxquels ils sont confrontés en tant que parents, y compris en novembre 2018, lorsque le duc a évoqué un difficile dilemme parental.

S’exprimant lors d’un engagement à la BBC pour marquer la semaine de lutte contre l’intimidation, William a discuté de l’utilisation d’Internet par ses enfants.

Il a révélé que trouver un équilibre entre le temps passé en famille et le temps passé en ligne peut être « assez difficile ».

William a déclaré: « Nous n’avons toujours pas déterminé quel est le bon équilibre pour le temps en ligne.

« C’est assez difficile, c’est quand même une dynamique très fluide.

« Nous allons avoir cette discussion avec notre famille, comment diable allons-nous faire la police et passer du temps en famille lorsque les téléphones sont tous éteints et que vous êtes hors ligne ?

« Parce que nous sommes tous tellement connectés maintenant que nous devons dire, par exemple, ‘d’accord, nous mangeons maintenant.' »

William a poursuivi : « Cette génération va être la première à grandir complètement immergée dans les téléphones portables, les réseaux sociaux, beaucoup de choses.

Les Cambridges ne connaissent que trop bien les défis de la vie de famille après avoir élevé trois enfants, mais Kate a eu du mal à maîtriser l’approche « pratique » avec le premier enfant George, a déclaré un expert royal.

Le couple avait initialement accepté d’élever leurs enfants sans nounou, mais Kate a commencé à se sentir dépassée et seule, selon la correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl.

Dans le documentaire de True Royalty, Kate Middleton : Heir We Go Again, Katie a expliqué : une infirmière de maternité, très dur.

« William et Kate voulaient être des parents actifs, et ils l’ont fait jusqu’en septembre, puis ils ont recruté une nounou. »