Le prince William a « catégoriquement » George, Charlotte et Louis pour éviter le même piège « délicat » auquel il a été confronté | Royale | Nouvelles

Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, marchent sur une « corde raide délicate » pour « protéger » leurs enfants, ont affirmé des commentateurs royaux. Le duc de Cambridge serait “absolument catégorique” sur ce qu’il “permettra” ou non au prince George, à la princesse Charlotte et au prince Louis. Le documentaire de Channel 5, ‘Kate: Our Queen in Waiting’, a exploré l’approche “intelligente” du futur roi et reine pour s’attaquer à ce problème.

Le narrateur David Riley a déclaré aux téléspectateurs: “Pour les membres de la famille royale, l’un des plus grands défis peut souvent être de gérer la presse.

“Kate a réussi à marcher sur la corde raide délicate de protéger sa vie privée tout en agissant toujours en tant que future reine.

“Et donner à la presse et au public un aperçu suffisant de sa vie de famille.”

Mail on Sunday La rédactrice royale Emily Andrews a comparé cela à la façon dont le prince William et le prince Harry ont été élevés.

Elle a déclaré: “Les photographes et les journalistes ont eu énormément d’accès à William et Harry.

“Les deux hommes ont expliqué qu’ils trouvaient cette intrusion de la presse très difficile.

“Donc quand [William] avait ses propres enfants, il était absolument catégorique sur le fait qu’il n’allait pas permettre un tel accès à sa famille.

« Le genre qui avait été autorisé pour lui et Harry.

La passion de la duchesse pour la photographie a été utilisée comme un outil d’équilibrage.

Les propres photos de Kate de leur famille sont diffusées au grand public et à la presse lors d’occasions spéciales.

Cela comprend les anniversaires, les anniversaires et les décès.

Mme Andrews a qualifié la méthode de “PR gold”.

Elle a également affirmé qu’il s’agissait d’une “nouvelle forme de royauté comparable”.