Le prince William a célébré la fête des pères avec George et Charlotte à Norfolk .

Le palais de Kensington a publié le message ci-dessus le jour de la fête des pères, qui était hier. Il y a une photo de William dans son uniforme militaire avec les trois enfants – nous n’avons jamais vu cette photo auparavant, et c’est mignon. William a également donné aux gens ce qu’ils voulaient : plus de photos de ses enfants, avec une sortie pour la fête des pères à Norfolk. Kate n’était pas là et Louis non plus. William, George et Charlotte ont assisté au marathon de Sandringham.

Le prince George et la princesse Charlotte rejoignent papa William à Sandringham https://t.co/hFChxL4vS5 – MiddletonMaven (@MiddletonMaven) 20 juin 2021

Une petite vidéo du début d’aujourd’hui de #RunSandringham 🏃🏻‍♂️ 🏃🏻‍♀️ the_mr_mike // @MiddletonMaven #PrinceGeorge#PrincessCharlotte pic.twitter.com/fNbOirAKrv – Christin Zi (@PackhamGown) 20 juin 2021

Où était Kate ? Où était Louis ? C’était le week-end de William avec les enfants ? Kate l’a-t-elle laissé voir les enfants pour la fête des pères ? C’est l’ambiance de ça. Et puis-je simplement dire ? William a vraiment été très calme depuis la tournée en Écosse. Il n’a été que brièvement au sommet du G7 et j’ai entendu dire qu’il avait retiré l’hélicoptère du sommet assez rapidement. Et… c’était comme son seul « événement » en deux semaines avant cette apparition à Sandringham. Que se passe-t-il avec lui ? Cela pourrait être des activités de jardinage, mais cela semble… étrange.

En attendant, c’est aujourd’hui le 39e anniversaire de William. Toujours un homme-enfant incandescent, rempli de rage, quel que soit son âge.

Merci pour tous les voeux d’anniversaire et les gentils messages pic.twitter.com/3FcvQoFtD6 – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 21 juin 2021

