Le prince William a déclaré l’homme chauve le plus sexy, selon absolument personne ⋆ .

Pour être parfaitement clair, je ne me soucie pas du prince William pour de nombreuses raisons et aucune d’entre elles n’implique l’état de son dôme presque chauve. William est paresseux, un tyran, un tricheur, un menteur et un connard. Pour toutes ces raisons, j’aime me moquer de lui et faire des blagues sur son apparence. Il n’y a absolument rien de mal à être chauve. Le chauve est beau, le chauve peut être incroyablement sexy. Lorsqu’un homme chauve le possède et a beaucoup de confiance en lui, et qu’il est un bon gars ou un gars intéressant, l’état de ses cheveux n’a pas vraiment d’importance. La raison pour laquelle William est si laid est à cause de sa personnalité. La plupart. Mais je dois dire que le look de William est tombé d’une falaise dans la trentaine, et qu’il ne s’agit à peine que de son dôme. Il a facilement l’air d’une décennie plus vieux que ses 38 ans parce qu’il y a quelque chose de profondément pourri en lui. Alors, quel est ce bordel?

Le prince William a été nommé l’homme chauve le plus sexy du monde. Le duc, âgé de 38 ans, a été décrit comme «sexy» 17,6 millions de fois en ligne dans des blogs, des rapports et des pages trouvés dans les recherches Google, selon les chercheurs. La légende de la boxe Mike Tyson, 54 ans, est arrivée deuxième avec 8,8 millions de mentions «sexy», «hot» ou «attractive» sur Internet. Et la star de Fast & Furious, 53 ans, Jason Statham était à la troisième place, avec 7,4 millions de résultats. Le président russe Vladimir Poutine a raté de peu une place dans le top 10, avec 2,2 millions de résultats. L’icône de Star Trek, Patrick Stewart, a obtenu 1,1 million de mentions «sexy» en ligne. L’étude a été réalisée par les spécialistes de la chirurgie esthétique Longevita. Un porte-parole a déclaré: « Il y a pas mal de personnalités publiques chauves sur lesquelles nous pouvons nous régaler. »

[From The Sun]

PUTIN ?? Poutine est sur la liste?!? Cela a du sens, car la seule façon dont Poutine et William figurent sur la même liste des «hommes chauves les plus sexy» est à cause de la propagande et des robots. Toute liste d’hommes chauves sexy qui n’inclut pas MORRIS CHESTNUT, Christopher Meloni, Vin Diesel, Daniel Day-Lewis, Stanley Tucci, Michael Jordan, Mark Strong, Samuel L.Jackson, Vincent D’Onofrio, Dwayne Johnson, Corey Stoll, LL Cool J, Boris Kodjoe, JK Simmons, Common, Ben Kingsley, Taye Diggs et Woody Harrelson n’est PAS UNE VRAIE LISTE. Les sbires de Baldingham doivent se ressaisir. Personne n’achète cette merde, Baldemort. (La maison de Hairless est vraiment secouée, hein?)

Photos gracieuseté d’Avalon Red, Backgrid.