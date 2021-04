Le prince William a dit de ne pas résoudre la querelle Harry pour l’instant avec le duc de Cambridge toujours blessé | Royal | Nouvelles

Beaucoup espéraient que le prince William et Harry seraient en mesure de mettre fin à leur dispute lors de la brève visite du duc de Sussex au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip. Cependant, il est entendu que beaucoup de tension subsiste dans la relation entre les deux frères royaux. Charlie Rae, ancien rédacteur en chef de The Sun, a déclaré à talkRADIO que Harry “ne mérite pas” d’être pardonné pour l’instant, car William est toujours blessé par les affirmations explosives de son frère lors de l’interview controversée d’Oprah Winfrey.

M. Rae s’était entretenu avec l’animateur de talkRADIO, Kevin O’Sullivan, qui a suggéré que “beaucoup de gens en Grande-Bretagne” ne voulaient pas que William pardonne à Harry.

L’animateur de radio a déclaré: “Beaucoup de gens dans ce pays, y compris moi, probablement vous aussi, nous avons pensé que je ne suis pas sûr de vouloir que William ou le reste de la famille pardonne à Harry.

“Il s’est enfui en Amérique et s’est fait fortune grâce à Netflix, puis à la télé. Il ne mérite pas d’être pardonné.”

M. Rae a répondu: “Il ne le mérite pas. S’il est pardonné, ce sera à cause de la bonne nature de William en particulier.”

JUST IN: Royal Family LIVE: Kate et William embauchent un médecin de spin au milieu de la faille royale

Il a poursuivi: “William a été particulièrement blessé non seulement pour lui-même ou pour le reste de la famille, mais pour les choses qui étaient dites ou suggérées à propos de sa propre femme Catherine.”

Cela intervient alors que la rédactrice en chef de Vanity Fair Royal, Katie Nicholl, a noté qu’il y avait eu “beaucoup de douleur et de ressentiment” entre les deux frères.

Elle a dit que le prince William et le prince Harry “toujours [have] tout un chemin à parcourir »pour mettre fin à leur dispute.

Mme Nicholl a déclaré aux téléspectateurs d’ET: “Les choses n’allaient pas être résolues en une ou deux réunions de famille.

Les deux frères ont été vus en train de bavarder en public alors que la famille royale quittait la chapelle St George après les funérailles de la semaine dernière.

Ils s’assirent l’un en face de l’autre pendant le service – William à côté de Kate, avec Harry seul.

L’enterrement était la première fois que les frères, dont le lien paraissait autrefois incassable, étaient vus ensemble en public depuis Megxit et l’interview d’Oprah Winfrey.

Harry a révélé sa rupture avec William alors qu’il donnait son cœur à Oprah Winfrey dans l’interview télévisée, diffusée le mois dernier.