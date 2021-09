Le prince William a également eu un événement hier, les gars ! Il s’agissait de football ! 10z viral

Aujourd’hui, nous avons un épisode très spécial de “What About Baldingham?” Jeudi, le duc et la duchesse de Sussex ont organisé des événements et des réunions dans tout New York. Leurs conversations portaient sur l’égalité des vaccins et le souvenir du 11 septembre. En attendant, qu’en est-il du prince William ? Il a *également* organisé un événement, les gars. Bien sûr, l’événement a fait peu de gros titres et il a été complètement coupé de l’attention nationale et internationale. Mais quand même, Baldemort est important, non ? Il est, après tout, le dactylographe à un doigt qui a créé Earthshot ! C’est le gars qui aime le football! Eh bien, c’est ce qu’il faisait hier : être passionné de football.

Il est bien connu que le prince William est un grand fan de football, et le prince met sa passion pour le terrain en action. William, 39 ans, a visité le club de Dulwich Hamlet dans le sud-est de Londres jeudi après-midi, s’associant au podcasteur et ancienne star du football Peter Crouch pour faire avancer une nouvelle initiative. La rencontre de William avec des joueurs, des dirigeants de clubs et des fans de football de divers clubs était la prochaine étape de la Fan Led Review, un programme mis en place en avril 2021 pour fournir un examen complet du système de football anglais et explorer les moyens d’améliorer la gouvernance, la propriété et la viabilité financière des clubs à tous les niveaux du sport. William a salué Crouch – qui est directeur du football à Dulwich Hamlet – avec un coup de poing et ils ont plaisanté sur le repas à emporter qu’ils ont partagé sur un enregistrement de podcast (William a rejoint l’hôte du podcast That Peter Crouch, qui a interviewé le prince pour aider à faire connaître le L’année dernière, la campagne Heads Up sur la santé mentale.) « La dernière fois que je vous ai vu, nous étions en train de manger un curry, maintenant vous avez un bon travail ! » William lui a dit. William, qui est président de la Football Association, a été intrigué par les relations étroites de Dulwich Hamlet avec les fans et a demandé : « Qu’est-ce que le modèle ici a si bien fonctionné ? Quelle est la meilleure pratique qui peut être reproduite ailleurs ? »

[From People]

« … Un examen complet du système de football anglais et explorer les moyens d’améliorer la gouvernance, la propriété et la viabilité financière des clubs… » Ou le football pourrait-il simplement rendre tout plus accessible aux fans ? Le sport que je suis – le tennis – a le même problème, la lutte pour rendre le réseau complexe de gouvernance, de surveillance, de règles, de circuits, de points, etc. plus accessible aux fans et aux téléspectateurs occasionnels. Vous ne devriez pas avoir à suivre des cours universitaires pour faire du sport. Mais bien sûr, William n’était pas là pour plaider en faveur d’une simplification de la gouvernance du football. Ce serait trop prospectif de la part… du président de la Football Association.

Quant aux trucs avec Peter Crouch… tout d’abord, c’est la seule raison pour laquelle William fait quoi que ce soit avec les « causes du football », c’est parce qu’il aime passer du temps avec les footballeurs actuels et anciens. Deuxièmement, ce dont je me souviens de l’apparition de William sur ce podcast, c’est la façon dont il a fait une « blague » sur le livreur de nourriture fouillé par terre par sa sécurité. Har-har, juste une autre blague pour What About Baldingham.

