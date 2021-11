Le prince William a émis une interdiction de briefing royal – Duke a désespérément besoin que Harry « enterre les démons » | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge a été « clair dès le début » qu’il ne voulait pas que les assistants disent quoi que ce soit sur les autres ménages après avoir vu des informations sur la séparation de ses parents, le prince Charles et la princesse Diana, selon une source. L’initié a ajouté que William est dans un « bien meilleur endroit » avec la presse que son jeune frère, le prince Harry.

La source a déclaré au Sun: « William a été clair dès le début que nous ne devions jamais informer et ne jamais rien dire sur qui que ce soit dans les autres ménages.

« Il a vécu cela dans les années 90 avec ses parents pendant la guerre du Pays de Galles et ne veut plus jamais que cela se reproduise.

« Il est dans un bien meilleur endroit (avec la presse) que son frère et les choses qui le dérangeraient ne le font pas.

« Harry y arrivera aussi, espérons-le.

« Il y avait un réel espoir qu’Harry puisse enterrer ses démons et William a essayé de l’aider. Mais cela n’a pas fonctionné. »

Cette affirmation intervient après le premier épisode de l’émission en deux parties The Princes And The Press, présentée par Amol Rajan, un républicain avoué, diffusé hier soir.

Le documentaire explore la relation entre William et Harry – qui ont été au centre d’une rupture en cours – et les médias.

Le programme comprend des suggestions de sources royales informant les journalistes dans les coulisses.

LIRE LA SUITE: BBC critiqué pour un documentaire sur la famille royale après l’interview de Diana

Au cours du documentaire, le biographe des Sussex, Omid Scobie, a affirmé que des histoires négatives sur le couple provenaient d’autres ménages royaux.

M. Scobie a allégué: «Il y a eu beaucoup de rumeurs depuis un certain temps selon lesquelles bon nombre des histoires les plus dommageables et négatives sur Harry et Meghan, qui se sont retrouvées dans les pages de la presse, venaient d’autres ménages royaux ou de autres assistants royaux ou courtisans.

« De ma propre expérience, c’est vrai. »

Mais Peter Hunt, ancien correspondant royal de la BBC, a déclaré: « Cela ne s’est pas produit pendant la majeure partie du temps où je faisais la famille royale.

« Vous devez supposer qu’ils ne l’auraient fait que s’ils avaient l’approbation de leur principe.

« Je suppose que c’est une indication de ce qui, à ce moment-là, n’était pas dans le domaine public, à savoir la rupture de la relation entre ces deux frères. »

La dispute intervient après que William a fustigé la BBC plus tôt cette année à propos de l’interview Panorama de Martin Bashir avec Diana.