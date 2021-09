Le prince William a été «profondément blessé» après l’interview d’Harry et Meghan avec Oprah | Royale | Nouvelles

La biographie non autorisée d’Omid Scobie et Carolyn Durand, intitulée “Finding Freedom”, a fait sensation avec les affirmations faites dans son nouvel épilogue. Les nouveaux chapitres décrivent ce qui est arrivé aux Sussex au cours des 12 derniers mois depuis la sortie de la version cartonnée de Finding Freedom. Il examine tout, de leur vie à Santa Barbara, en Californie, à la fausse couche de Meghan, à l’interview d’Oprah Winfrey et aux prétendues tensions familiales lors des funérailles du duc d’Édimbourg en avril.

L’équipe juridique de Harry et Meghan a précédemment déclaré que M. Scobie et Mme Durand ne parlent pas pour eux et qu’ils “n’ont pas collaboré avec les auteurs du livre, et n’ont pas non plus été interviewés pour cela”.

La biographie affirme cependant qu’il y a eu “peu de progrès” dans l’amélioration des relations entre Harry et son frère le prince William.

M. Scobie a évoqué la rupture des relations entre le couple et la famille royale lors de son apparition dans Good Morning America mardi.

Alors qu’il a déclaré qu’il y avait “peu de progrès” sur la réconciliation au sein de la famille, l’écrivain a déclaré que le temps avait guéri “certains des sentiments” impliqués.

Il a déclaré: “Lorsque nous parlons à des sources proches du couple et également à des sources proches de la famille royale, il y a ce sentiment que très peu de progrès sont réalisés.

“Cependant, certains sentiments se sont atténués parce que le temps a fait son œuvre, donc la porte est très ouverte pour que ces conversations aient lieu à un moment donné.”

La tension actuelle a également été discutée dans l’édition de cette semaine de Pod Save the Queen – un podcast sur la famille royale.

L’animatrice Ann Gripper a été rejointe par le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers, qui a déclaré que le prince William était “profondément blessé” par les accusations portées dans l’interview des Sussex avec Oprah en mars.

Alors qu’ils analysaient ce qui ressortait du dernier épilogue de Finding Freedom, M. Myers a déclaré: “La question de savoir s’ils (Harry et Meghan) étaient prêts à nommer le soi-disant” raciste royal ” – le membre de la famille royale Harry et Meghan avait affirmé avoir fait des commentaires désobligeants sur la couleur de peau de leur enfant à naître.

“Ils ont ensuite été persuadés de ne pas le faire (Finding Freedom), cela aurait été particulièrement explosif, surtout parce que Harry a déclaré dans l’interview d’Oprah Winfrey qu’il choisissait de ne pas nommer cette personne car cela nuirait beaucoup à leur réputation.”

“Et je ne pense pas que vous constatiez un refroidissement des relations depuis lors. Nous avons plusieurs mois de retard et vous avez toujours un certain degré de bœuf, dirons-nous, car les problèmes sont toujours là et n’ont pas été réglés.”

À la suite de l’interview entre Oprah et les Sussex, la reine a publié une déclaration.

Le communiqué de Buckingham Palace a déclaré: « Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

« Les questions soulevées, notamment celle de race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

“Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très appréciés de la famille.”