Le prince William a eu un cœur à cœur «terrifiant» avec le prince Harry avant d’épouser Kate | Royal | Nouvelles

Le prince William et son frère Harry « ont mis leurs différences de côté » la semaine dernière alors que les discussions sur la statue de la princesse Diana qui devait être dévoilée au palais de Kensington le 1er juillet se poursuivent. Le sculpteur Ian Rank-Broadley aurait envoyé la sculpture à mouler après avoir reçu les commentaires des princes. Une source proche de l’artiste a déclaré: «Il aura été signé par William et Harry, cela je le sais. Je sais qu’il a travaillé en étroite collaboration avec les garçons et je pense que ce sera incroyable. »Des sources ont ajouté qu’une réunion amicale pour les caméras entre les deux princes est encore hautement improbable.

L’un d’eux a déclaré: «William et Harry sont aussi éloignés que possible – émotionnellement et physiquement. Leur relation est au plus bas.

«William fait rage avec Harry après l’interview d’Oprah. Il est tellement en colère contre lui qu’il est totalement impensable pour le moment qu’ils soient joyeusement réunis et se tiennent ensemble lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana.

« Il faudra beaucoup de travail pour arranger les choses afin qu’ils puissent faire front commun. »

Harry et son épouse Meghan Markle ont partagé les difficultés de la famille royale le mois dernier, accusant de manière accablante que la duchesse de Sussex se soit vu refuser de l’aide pour ses craintes en matière de santé mentale et que des préoccupations ont été soulevées concernant la couleur de peau de leur fils Archie.

Un communiqué publié par Buckingham Palace a depuis déclaré que la famille était « attristée » d’apprendre les difficultés de Meghan et Harry.

Les frères avaient auparavant partagé une relation très étroite, incarnée lorsque William s’est confié à Harry la veille de son mariage avec Kate, duchesse de Cambridge, en 2011.

Le mariage a déclenché une frénésie au Royaume-Uni, alors que les fans royaux ont rempli Londres toute la semaine pour marquer l’occasion.

En OK! Dans l’édition spéciale collector du magazine ce mois-ci, l’histoire des nerfs de William avant le mariage a été racontée.

Il a révélé que les frères étaient sortis pour bavarder la nuit avant le jour historique du mariage, le marié ayant admis qu’il était «terrifié à l’idée de bouffer ses répliques».

Le magazine a également raconté comment Harry avait plaisanté avec William pour essayer de calmer son frère avant la grande occasion alors qu’ils étaient emmenés à l’abbaye de Westminster.

LIRE LA SUITE: La défense de Jeremy Clarkson de Meghan Markle avant les retombées de Piers Morgan

Alors que les Cambridges approchent de leur 10e anniversaire de mariage, la reine Elizabeth II est sur le point de récompenser la duchesse pour ses longs et loyaux services à la fois au pays et à la couronne.

Duncan Larcombe, un expert royal, a expliqué à quel point il était « impossible de sous-estimer à quel point ce jalon représente une réussite ».

Il a ajouté: «William et Kate ont traversé 10 ans de mariage et de devoirs royaux sans même un gémissement.

«Comme tout couple, ils ont eu leurs hauts et leurs bas, leurs querelles et leurs tensions.

« Mais leur engagement envers la reine et envers ce pays a été inébranlable … et la controverse sur le départ de Meghan et Harry du Royaume-Uni l’a rendu encore plus clair. »

Obtenez votre copie du OK! édition collector spéciale en magasin au prix de 4,99 £ ou acheter en ligne sur ok.co.uk/cambridgespecial.