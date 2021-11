Le prince William a fait l’éloge du gagnant d’Earthshot – « À venir et généreux ! » | Royale | Nouvelles

Le royal a permis aux entrepreneurs verts, dont Sam Teicher, de partager des idées avec les premiers ministres d’Australie et des Bahamas. Sam Teicher et son collègue Gator Halpern dirigent la société basée aux Bahamas, Coral Vita, qui a trouvé de nouvelles façons de faire pousser du corail pour le remettre dans l’océan afin d’aider à reconstruire l’une des défenses naturelles de la mer.

Leur travail a remporté la catégorie Revive Our Ocean, ce qui leur a valu 1,3 million de dollars (957 794 £) d’Earthshot pour étendre leur travail au cours des dix prochaines années.

Teicher a déclaré au magazine PEOPLE: « Il ne s’agissait pas simplement de » rencontrer ces gens et de faire ce que vous voulez « , il les amenait à venir nous parler et à s’assurer qu’ils étaient là pour nous aider. »

Teicher a déclaré: «Il était incroyablement direct, ouvert et généreux. Sa capacité à contourner le protocole traditionnel et à être très direct pour que les solutions dont on a désespérément besoin puissent être mises en œuvre immédiatement – ​​ou du moins beaucoup plus rapidement – ​​est assez incroyable. »

Teicher a déclaré à PEOPLE que la duchesse de Cambridge, 39 ans, était « incroyablement généreuse, elle était curieuse et curieuse et William faisait des allers-retours avec elle et nous et elle était vraiment incroyablement gentille et intéressée par tout le travail que nous faisons ».

Le prix Earthshot du prince William est un prix décerné chaque année de 2021 à 2030, pour cinq lauréats chaque année dont le travail a aidé l’environnement.

Les récompenses inaugurales ont été suivies par des célébrités telles que Dame Emma Thompson, Emma Watson, Ed Sheeran et Coldplay.

Présentant le prix gagnant dans la catégorie « protéger et restaurer la nature » au gouvernement du Costa Rica, Kate, la duchesse de Cambridge, a déclaré : » La nature est vitale pour nous tous.

« Un monde naturel prospère régule notre planète, nourrit notre santé physique et mentale et aide à nourrir nos familles.

LIRE LA SUITE: Pourquoi la reine porte cinq coquelicots pour le dimanche du Souvenir

« Chaque aspect du Prix porte le sceau de sa contribution. »