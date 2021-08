Le prince William a fait un commentaire énigmatique à Kate après la confrontation avec Harry et Meghan | Royale | Nouvelles

La querelle des frères royaux semblait s’être jouée devant la caméra l’année dernière, lorsque la famille royale s’est réunie pour assister au service annuel du Commonwealth Day à l’abbaye de Westminster le 9 mars – quelques semaines seulement avant que Meghan et Harry ne quittent officiellement leur poste de membre de la famille royale. L’événement télévisé a montré que Meghan et Harry ont une rencontre maladroite avec le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, alors que cette dernière a à peine salué les Sussex alors qu’ils prenaient place. Maintenant, un expert en lecture labiale a réexaminé les images et affirme que William a fait quelques commentaires énigmatiques à sa femme.

Jeremy Freeman a analysé les images pour le Daily Star, où William est apparu pour discuter de son jeune frère.

Le duc de Cambridge aurait dit à Kate: “C’est plutôt bien de se connecter au lieu de retenir les choses comme toujours.”

L’expert en lecture labiale affirme qu’il est impossible de déchiffrer la réponse de la duchesse, car elle tourne le dos à la caméra.

Mais William continue quelques secondes plus tard, ayant haussé les épaules, et dit: “Je sais que c’est mauvais. Je devrais avoir des mots avec lui.

« Il va crier et Dieu sait quoi, mais les choses vont changer, n’est-ce pas ?

M. Freeman a averti que le contexte des commentaires n’est pas connu et qu’il n’est pas clair à qui exactement William fait référence.

On en déduit que le duc parle de son frère, mais il n’y a aucun moyen de le confirmer et William pourrait parler de n’importe qui.

La déduction a été faite parce que quelques instants avant que William ne discute avec sa femme, le duc a eu une rencontre plutôt glaciale avec Harry et Meghan.

Les auteurs ont déclaré: “Bien que Meghan ait essayé d’établir un contact visuel avec Kate, la duchesse l’a à peine reconnue.”

Commentant cette section du livre, M. Scobie a déclaré au Times : « Pour snober délibérément votre belle-sœur… Je ne pense pas que cela ait laissé un bon goût dans la bouche du couple.

La relation de Harry et William se serait détériorée au cours des mois précédant la décision des Sussex de quitter la famille royale.

En 2019, le duc de Sussex a ouvertement admis qu’il n’était pas en bons termes avec son frère dans une interview avec ITV lors de sa tournée en Afrique du Sud et a déclaré que le couple était sur “des chemins différents”.

Le duc a déclaré: «Une partie de ce rôle et une partie de ce travail et cette famille sont sous la pression qu’elle subit… des choses se passent. Mais, écoutez, nous sommes frères, nous serons toujours frères.

« Nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment.

“Mais je serai toujours là pour lui et, comme je le sais, il sera toujours là pour moi.

“Nous ne nous voyons plus autant qu’avant parce que nous sommes très occupés, mais je l’aime beaucoup.”

Harry a également discuté de la rupture dans sa récente interview avec Oprah Winfrey, où il a réitéré que le couple était sur “des chemins différents”.