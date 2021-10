Le prince William a glissé en pleurant la note touchante de Diana dans un moment sincère – « Je déteste te voir triste » | Royale | Nouvelles

Une scène touchante de la biographie non officielle de William rapporte que le garçon de 10 ans a essayé d’aider sa mère à se sentir mieux après l’avoir entendue pleurer dans la salle de bain fermée à clé. Dans Prince William : Born to be King : Un portrait intime, l’experte royale Penny Junor écrit qu’à la suite d’une altercation avec Charles, la princesse Diana s’est précipitée dans sa salle de bain en larmes.

Leur fils William, 10 ans, a poussé des mouchoirs sous la porte pour elle.

Il a ensuite dit: « Je déteste te voir triste. »

Le duc de Cambridge n’avait que 15 ans lorsqu’il a perdu sa mère dans un terrible accident à Paris le 31 août 1997.

Penny Junor écrit en fait dans son livre qu’il « savait que quelque chose d’horrible allait se passer » alors qu’il séjournait au château de Balmoral avec son frère cadet et la nounou royale Tiggy.

Selon le biographe, l’adolescent s’est promené seul dans le parc du château après le drame.

Dans une interview diffusée lors du documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, le prince William a déclaré que les années qui ont suivi la mort de sa mère ont été consacrées à s’occuper.

« Lentement, vous essayez de reconstruire votre vie, vous essayez de comprendre ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

«Je me suis également occupé de vous permettre de traverser cette phase de choc initiale.

« Le temps facilite les choses, dit-il au garçon en deuil.

« Je sais ce que tu ressens.

« Ma mère me manque toujours tous les jours, et cela fait 20 ans qu’elle est décédée. »