Seuls quatre des 15 projets étaient dirigés par des femmes.

Comme l’a indiqué un porte-parole du prix, cette année, ils recherchent quelque chose de différent.

Il a déclaré : « Le prix… accordera également la priorité aux solutions autochtones et dirigées par des femmes, aux solutions compatibles Web3.0, aux nominations qui débloquent de nouveaux modèles financiers qui valorisent la nature, et enfin, les jokers – le bleu prêt à l’emploi. des solutions sky qui ont un potentiel d’impact transformateur.

Cette année, les organisateurs du prix Earthshot ont également déclaré qu’ils recherchaient des projets qui se concentreraient sur des « points de basculement » clés pour la planète.

Les organisateurs ont également manifesté leur intérêt pour des initiatives qui « prolongent la durée de vie de la mode, de l’alimentation et des produits en plastique ».

Des solutions seront encore recherchées pour développer des transports plus respectueux de l’environnement.

L’agriculture régénérative et les bâtiments d’avenir sont également des thèmes clés cette année.

Le Duc a mis en place l’initiative environnementale pour trouver des solutions pour réparer et protéger la planète.

LIRE LA SUITE:Meghan et Harry «sous pression» sur les chiffres d’Archewell 2020

« En 2022, nous sommes déterminés à aller plus loin en recherchant encore plus de candidatures aux quatre coins du monde, en veillant à mettre en lumière et à mettre à l’échelle les meilleures idées et innovations qui mettront notre planète sur une voie durable et protégeront notre monde pour des générations à viens. »