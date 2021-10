Le prince William a «la stature d’un roi en attente» après une croisade passionnée, selon un expert | Royale | Nouvelles

Dickie Arbiter, ancien porte-parole de la reine, du prince Charles et de Lady Diana, a examiné avec admiration le travail du prince William au cours des dernières semaines. Écrivant pour 9Honey, M. Arbiter pense que William est prêt à assumer encore plus de responsabilités.

« Le prince William a su se faire confiance à la fois dans son interview télévisée à la BBC et dans sa session de questions-réponses sur Instagram.

« Il a montré qu’il a tous les atouts, la stature et la confiance d’un roi en attente, et si les récents événements environnementaux sont quelque chose à considérer, et nous l’entendrons toujours à la COP26, l’avenir de la monarchie est entre de bonnes mains.

M. Arbiter dit qu’il a rencontré William pour la première fois alors qu’il était encore enveloppé dans une couverture pour bébé et qu’il était transporté hors de l’aile Lindo de St Mary à Londres par le prince Charles moins d’un jour après sa naissance en juin 1982.

« À cette époque, j’étais l’un des deux seuls correspondants accrédités du tribunal de Buckingham Palace et j’ai eu la chance de me rapprocher de la plupart des journalistes », a écrit M. Arbiter.

L’expert analyse que l’intérêt du prince William pour la préservation de la Terre est quelque chose qu’il a appris de son père Charles qui l’a lui-même appris du duc d’Édimbourg.

« William est évidemment un défenseur passionné de la sauvegarde de la planète et suit de très près les traces de son grand-père », écrit Dickie Arbiter.

«Le prince Philip a commencé son travail de pionnier sur l’environnement dans les années 1950, soulevant le problème auquel la famille mondiale serait confrontée si nous ne faisions pas quelque chose pour nettoyer l’environnement.

« Il n’a pas été ridiculisé, mais comme l’environnement n’était pas à la mode, personne n’y a vraiment prêté attention.

Comparant le Prix à un événement politique international, le journaliste affirme que la cérémonie qui s’est tenue dimanche dernier était « un pré-curseur approprié » pour le prochain sommet COP26 à Glasgow.

La reine, si sa santé le permet, devrait comparaître à ladite conférence sur le climat plus tard ce mois-ci.

Le prince Charles, la duchesse de Cornouailles, le prince William et la duchesse de Cambridge devraient également y assister.