Le prince William a laissé le visage rouge par Louis après une critique du tourisme spatial « vraiment drôle » | Royale | Nouvelles

Le prince William a déclaré qu’il n’avait « absolument aucun intérêt » à devenir un touriste spatial, affirmant qu’il avait déjà voyagé à 65 000 pieds dans un avion et que c’était assez haut. William a critiqué la course à l’espace, affirmant que les plus grands esprits du monde doivent plutôt se concentrer sur la réparation de leur propre planète. Le duc a décrit son expérience passée comme « vraiment terrifiante » et a déclaré qu’il n’avait pas atteint l’apesanteur mais que le ciel était noir au-dessus de lui et il a vu la courbe de la terre.

Mais la commentatrice royale Roberta Fiorito a souligné un moment « vraiment drôle » lorsque le fils de William a été aperçu avec un sac à dos sur le thème de l’espace.

S’exprimant sur le podcast Royally Obsessed, Mme Fiorito a déclaré: « Cette photo de paparazzi, le fait que nous ayons un aperçu du sac à dos de Louis et qu’il contient des vaisseaux spatiaux.

« Et William critiquait simplement la course spatiale des milliardaires en disant que nous devrions nous concentrer sur le changement climatique ici sur Terre.

« Je pensais que c’était vraiment drôle. »

Les commentaires de William, dans une interview avec BBC Newscast sur BBC Sounds, ont été diffusés le lendemain du jour où William Shatner de Star Trek est entré dans l’histoire en devenant la personne la plus âgée de l’espace.

L’acteur de 90 ans, connu pour son rôle du capitaine James T Kirk, a décollé du désert du Texas mercredi dans une fusée construite par la société de voyages spatiaux du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, Blue Origin.

Le duc a déclaré que l’empreinte carbone des courts voyages dans l’espace est une « question fondamentale ».

Il a déclaré: « Je pense pour moi en particulier à l’idée de cette course à l’espace qui se déroule en ce moment – ​​nous avons vu tout le monde essayer de lancer le tourisme spatial – c’est l’idée que nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde déterminés à essayer de réparer cette planète, sans essayer de trouver le prochain endroit où aller vivre.

« J’ai été jusqu’à 65 000 pieds une fois dans l’avion, c’était vraiment terrifiant. C’est assez haut. »

William a déclaré qu’il n’était pas assez haut pour atteindre l’apesanteur, ajoutant: « Le ciel est noir au-dessus de vous et vous pouvez voir la courbe de la terre. C’est assez proche de l’espace pour moi car vous pouvez redescendre. C’est dans l’orbite donc ça va. »

Alors que Fleming s’inquiétait de l’empreinte carbone d’une fusée partant dans l’espace pour un voyage de 10 minutes, William a répondu: « C’est aussi une question fondamentale. »

Le duc, qui a parlé du changement climatique avant ses premiers prix Earthshot, a également discuté de ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, affirmant qu’il se sentait mal de leur donner le « fardeau de cette inquiétude » sur l’impact des ressources qu’ils utilisent. la planète.

William a déclaré que George était conscient de l’importance d’actions telles qu’éteindre les lumières et ne pas abuser de l’eau.