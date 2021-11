Le prince William a protégé la vie privée de Kate au début de la relation –  » Veut la protéger ! | Royale | Nouvelles

Au cours du documentaire de Channel 5, The Tabloids and the Royals, l’ancien rédacteur en chef de The Sun Kelvin MacKenzie a expliqué comment le prince William a invoqué une loi européenne au nom de Kate Middleton lorsqu’ils étaient petit ami et petite amie.

Il a déclaré: « Si vous êtes William, vous avez vu votre mère essentiellement poursuivie dans la rue principale par des photographes. »

« Cela lui aurait laissé une cicatrice, cela avait certainement un effet sur lui. »

Il a poursuivi : « Il veut la protéger alors il invoque effectivement la loi, il y a une loi de la Cour européenne des droits de l’homme qui dit que tout le monde a droit à la vie privée. Et il l’a invoqué au nom de Kate.

La commentatrice royale Camilla Tominey a ajouté: « Ce qui était intéressant dans la façon dont Kate était gérée à ces débuts, c’était le sentiment d’essayer, très lentement, de la présenter à la vie publique. »

« Contrairement à la princesse Diana, qui, je pense, s’est sentie jetée dans le grand bain. »

« Je pense que William voulait éviter les erreurs du passé, c’est pourquoi il s’agissait d’une alimentation au goutte-à-goutte très, très lente de Kate à la presse et au public. »

Dans le documentaire Chasing the Royals, les experts ont discuté du fait que Kate était traquée par des paparazzi avec un incident sur son 25e anniversaire en 2007 qui a laissé le prince William se tordre.

Selon certaines informations, une trentaine de paparazzi attendaient devant son appartement de Chelsea pour obtenir une déclaration.

LIRE LA SUITE: Baptême de Lilibet: la reine «se réjouira et espère» pour la cérémonie

Le prince William a allumé une bougie pendant que Kate déposait des jonquilles au sanctuaire.

Ils ont pris une minute de silence pour réfléchir aux personnes qui avaient perdu la vie à cause du coronavirus.