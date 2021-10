Le prince William a quitté Kate «en larmes» après avoir annulé ses plans: «Quelque chose de sinistre à venir» | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont interrompu leur semaine de vacances pour souligner une nouvelle initiative. Le couple a partagé un tweet de Young Minds UK jeudi, écrivant: « Bayo est une nouvelle initiative brillante de l’Initiative Ubele et des partenaires de Heads Together! @MindCharity, @YoungMindsUK et @bestbeginnings apportent leurs ressources, communautés et services de santé mentale pour le communauté noire réunie au même endroit. » Bayo est un espace en ligne pour trouver des collectifs, des organisations et des services de tout le Royaume-Uni – gérés par et pour la communauté noire – pour soutenir la santé mentale et le bien-être.

Il a été financé par le National Emergencies Trust et est géré par The Ubele Initiative.

L’interruption des vacances était pour une bonne cause, mais William et Kate changer leurs plans ne s’est pas toujours bien passé.

En 2006, avant leur mariage, le prince William aurait appelé sa petite amie de l’époque pour lui dire qu’il passerait plutôt du temps avec sa propre famille.

Dans son livre de 2011, The Making of a Royal Romance, l’experte royale Katie Nicholl a déclaré que William avait promis à Kate qu’il rejoindrait sa famille pour célébrer Hogmanay.

Katie a déclaré: « À la dernière minute, William a changé d’avis et a décidé de rester avec sa propre famille à la place. »

William aurait « informé une Kate en larmes lors d’une conversation de fin de soirée le lendemain de Noël ».

L’expert royal a déclaré que la décision ne semblait « pas grave », mais Kate a trouvé l’épreuve comme « un signe de quelque chose de plus sinistre à venir ».

Mme Nicholl a ajouté : « Elle [Kate] avait de bonnes raisons de s’inquiéter.

« William avait des doutes et s’est assis avec son père et sa grand-mère pour avoir une discussion franche sur son avenir avec Kate. Tous deux lui ont conseillé de ne rien précipiter.

Les Cambridges se sont brièvement séparés en 2007 à la suite de la dispute, selon les rapports.

Des rapports d’avril 2007 affirment également que William a rompu avec Kate via un appel téléphonique qu’elle a reçu au travail.

La future duchesse, alors âgée de 25 ans, s’est excusée d’une réunion et est entrée dans une pièce pour être hors de portée des autres acheteurs, affirme Robert Lacey dans son livre Battle of Brothers.

« Mais c’était juste, nous étions tous les deux très jeunes, c’était à l’université, nous nous retrouvions en quelque sorte en tant que tels et étions des personnages différents et tout ça.

« C’était vraiment essayer de trouver notre propre chemin et nous grandissions, et donc c’était juste un peu d’espace et un peu de choses comme ça et ça a fonctionné pour le mieux. »

Kate a ajouté: « Et je pense que je n’étais pas très heureux à l’époque, mais en fait, cela a fait de moi une personne plus forte.

« Vous découvrez des choses sur vous-même que vous n’aviez peut-être pas réalisées, ou je pense que vous pouvez être très absorbé par une relation quand vous êtes plus jeune et j’ai vraiment apprécié ce moment pour moi aussi bien que je ne le pensais pas à l’époque . En regardant en arrière. »