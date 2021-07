Le prince William a supplié d’amener le prince George ” porte-bonheur ” lors de la finale de l’EURO 2020 | Royale | Nouvelles

in

Le prince George, “le porte-bonheur royal d’Angleterre”, selon un commentateur

Les fans royaux désireux de voir le prince George encourager à nouveau l’Angleterre se sont tournés vers les médias sociaux après qu’un prince William en liesse ait célébré la victoire de l’Angleterre hier soir. Le duc de Cambridge a écrit : “Quel match, quel résultat ! Un énorme effort d’équipe @England.

“Tout le pays sera derrière vous dimanche #ItsComingHome.”

Alors que de nombreux utilisateurs de médias sociaux se sont simplement joints aux célébrations, d’autres désireux de voir le prince George dans les tribunes dimanche ont répondu au message de William demandant de laisser l’enfant de sept ans aller au stade.

L’un d’eux, publiant une photo prise la semaine dernière du premier-né des Cambridges à Wembley, a écrit: “S’il vous plaît, pouvons-nous avoir ce jeune homme au dernier papa?”

A quoi l’un d’eux a répondu : “Certainement. Ce serait ravi de les voir là-bas.

Les fans royaux demandent au prince William d’amener le prince George au stade dimanche (Image: GETTY)

Tweet du prince William après la demi-finale de l’EURO 2020 d’hier (Image: TWITTER)

“Quel souvenir à avoir, surtout s’ils gagnent.”

Un autre a déclaré: “Ce serait merveilleux. Le prince George adorerait ça, tout comme le prince William, je pense.”

Un troisième utilisateur des médias sociaux, répondant au tweet publié par le compte Twitter du duc et de la duchesse de Cambridge, a déclaré: “Félicitations à l’Angleterre et mes meilleurs vœux pour la plus grande victoire en finale.

“‘W’ nous voulons vous voir, votre charmante épouse et votre fils, George dimanche.”

Le prince William et le prince George portaient un costume et une cravate assortis (Image: GETTY)

Un quatrième a simplement dit : « Apportez George dans sa chemise d’Angleterre 🙂 xxx »

Cette pensée a été partagée par un autre fan royal, qui a plaisanté: “Mets George dans une chemise d’Angleterre, dis à son professeur qu’il ne sera pas à l’école lundi.”

Le prince George a surpris les fans royaux avec son apparition à Wembley le 3 juillet, lorsqu’il a vu l’Angleterre gagner contre l’Allemagne.

Après la victoire historique, George a rapidement été surnommé le “porte-bonheur” des Trois Lions par de nombreux fans royaux.

Le troisième en ligne pour le trône n’était pas présent à la demi-finale d’hier probablement parce que, contrairement au match des huitièmes de finale, il a commencé à 20 heures – bien trop tard pour un enfant de sept ans un soir d’école.

Le prince George a regardé l’Angleterre gagner contre l’Allemagne (Image: GETTY)

Le prince William acclamant l’Angleterre lors de la demi-finale (Image: GETTY)

Comme la finale de l’EURO 2020 débutera également à 20 heures dimanche, les chances sont minces pour les fans royaux de pouvoir voir George au stade.

Mais, étant donné l’importance historique du match et à quel point Prince George est un fan de football, le prince William – qui devrait largement regarder la finale en personne mais n’a pas encore confirmé sa présence à Wembley – pourrait décider de fermer les yeux. a l’heure.

S’il assiste à la finale de l’EURO 2020 dans les tribunes, le duc de Cambridge ne sera sûrement pas en compagnie de son épouse Kate, qui s’auto-isolera encore après avoir été exposée au COVID-19.

Cela vient après qu’il a été affirmé que le prince George avait “prié” le prince William d’aller au stade de Wembley avec lui la semaine dernière avec un costume et une cravate assortis.

Prince George est troisième sur le trône (Image: EXPRESS)

Rapportant une explication qui lui a été donnée par un ami du duc, l’expert royal Duncan Larcombe a déclaré OK! magazine : « Le prince William est le héros absolu de George.

“Il pense que son père est la personne la plus parfaite de la planète.

“George idolâtre son père. C’est pourquoi nous l’avons vu si élégant dans son costume – il voulait vraiment s’habiller comme William.”

L’amour du prince George pour le football s’est manifesté à l’occasion de son sixième anniversaire, lorsque les Cambridges ont publié deux portraits de leur premier-né portant un maillot anglais.

Kate s’auto-isole au palais de Kensington et sera peu susceptible de participer à la finale (Image: GETTY)

Et en 2019, un an après la Coupe du monde de Russie, le prince William a révélé que son fils chantait toujours l’hymne du football des trois lions.

En rencontrant le comédien Frank Skinner, qui était à l’origine de la chanson réalisée en 1996, au Royal Variety Show, le duc a déclaré: “J’écoute votre chanson tous les matins.

“Honnêtement, George y joue tous les matins depuis la Coupe du monde.

“Je pensais que ça s’estomperait mais ce n’est pas le cas. Il y joue encore tous les jours.”