in

Mme James a déclaré que William était désormais “un élément très important des processus décisionnels à trois voies” avec le prince Charles et la reine Elizabeth II.

Faisant référence à la réaction du duc aux allégations de Meghan Markle et du prince Harry dans leur entretien avec Oprah Winfrey en mars, elle l’a félicité pour sa “spontanéité et son discours”.

Elle a déclaré: «Lorsque William a riposté avec cet impromptu« Non, nous ne sommes pas une famille raciste »lorsque la question lui a été posée par un membre de la presse, la spontanéité et la rapidité de sa décision de riposter suggèrent qu’il a maintenant le la confiance, la confiance et peut-être même l’admiration de la Reine pour lui permettre de parler au nom du Cabinet sans avoir besoin de vérifier ou de consulter au préalable.

Mme James a ensuite ajouté que William avait “la confiance, la confiance et peut-être même l’admiration de la reine pour lui permettre de parler au nom du cabinet sans avoir besoin de vérifier ou de consulter au préalable”.

L’expert a également noté que le duc est “responsable de ses émotions et projette sa colère de manière contrôlée et mature”.