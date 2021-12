Le prince William admet qu’il cogne la tête à AC/DC pour se lever pour des engagements royaux | Royale | Nouvelles

Parlant de son amour de la musique lors d’une promenade dans le domaine de Queen’s Sandringham pour une édition festive de la série audio Time to Walk d’Apple, William a déclaré qu’il se tournait vers le groupe de heavy metal pour se « remettre dans le train de la semaine » un lundi Matin. Il a déclaré : « Il n’y a rien de mieux que, un lundi matin, quand vous avez les yeux un peu larmoyants après le week-end et que vous essayez de vous remettre dans le train de la semaine, en écoutant AC/DC, Thunderstruck.

« Je dois dire que la première fois que je l’ai mis, et je l’ai entendu un million de fois maintenant, je me suis dit : » Eh bien, c’est assez lourd pour un lundi matin « .

« Mais maintenant, quand je l’écoute, c’est le meilleur tonique pour un lundi matin. Cela vous réveille absolument, met votre semaine dans la meilleure humeur possible et vous sentez que vous pouvez affronter n’importe quoi et n’importe qui.

« J’imagine que tu vas marcher assez vite en l’écoutant, peut-être avec un saut dans ton pas, avec des coups de tête.

« C’est une chanson difficile à ne pas danser ou sur laquelle hocher la tête. »

Le podcast a également vu le royal de 39 ans révéler que son amour de la musique s’étend également à ses enfants, la princesse Charlotte et le prince George ayant régulièrement des « batailles massives » sur la chanson qui sera jouée dans la maison royale.

Il a déclaré : « Ce qui m’a étonné, c’est à quel point mes enfants ont déjà hérité de l’amour de ma famille pour la musique.

« La plupart des matins, il y a une énorme bagarre entre Charlotte et George pour savoir quelle chanson est jouée le matin.

«Et je dois, maintenant, donner la priorité à ce qu’un jour quelqu’un fasse celui-ci, et un autre jour, c’est le tour de quelqu’un d’autre.

« J’espère que vous apprécierez celui-ci. Amusez-vous. »

William a également rappelé comment sa mère lui avait inculqué l’amour de la musique pop, affirmant qu’elle utilisait la musique pour l’aider à lutter contre son « anxiété » à l’idée de retourner à l’école.

S’exprimant sur le podcast, il a déclaré: « Quand j’étais plus jeune, Harry et moi, nous étions au pensionnat.

« Et ma mère jouait toutes sortes de chansons pour calmer l’anxiété de retourner à l’école.

« Et l’une des chansons dont je me souviens énormément et qui est restée avec moi tout ce temps, et que j’apprécie toujours à ce jour en secret, c’est (Simply) The Best de Tina Turner parce qu’assis sur la banquette arrière, chantant, je me sentais comme un vrai moment en famille.

« Et ma mère, elle conduisait, chantait à tue-tête.

« Et nous mettions même le policier dans la voiture, il chantait aussi de temps en temps.

« Vous chantiez et écoutiez de la musique jusqu’aux portes de l’école, quand ils vous déposaient.

« Et, et c’est à ce moment-là que la réalité s’est en quelque sorte enfoncée dans le fait que vous retourniez vraiment à l’école parce qu’avant cela, vous étiez perdu dans les chansons.

« Vous aurez envie d’y rejouer juste pour que ce moment en famille dure.

« Et quand je l’écoute maintenant, cela me ramène à ces promenades en voiture et me rappelle beaucoup de souvenirs de ma mère. »

Les auditeurs pourront entendre le nouveau partenariat de William avec Apple Fitness, qui sera disponible gratuitement sur Apple Music 1, à partir du lundi 6 décembre.

Le podcast, qui fait partie de la série Time to Walk d’Apple Fitness, vise à promouvoir le bien-être mental.