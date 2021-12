Le prince William admet qu’il écoute Ac/Dc pour se lever pour les fiançailles royales

Prince William a admis qu’il écoute AC DC se préparer aux engagements royaux.

Le royal de 39 ans a partagé la friandise sur un épisode spécial de Noël de Apple Fitness+‘s « Le temps de marcher » série, qui débutera le 6 décembre.

Parlant de son amour de la musique lors d’une promenade autour du reinele domaine de Sandringham, William a déclaré: « Il n’y a rien de mieux que, un lundi matin, quand vous avez les yeux un peu larmoyants après le week-end et que vous essayez de vous remettre dans le train de la semaine, en écoutant AC DC, ‘Abasourdi’.

« Je dois dire que la première fois que je l’ai mis, et je l’ai entendu un million de fois maintenant, je me suis dit : ‘Eh bien, c’est assez lourd pour un lundi matin' », a-t-il poursuivi. « Mais maintenant, quand je l’écoute, c’est le meilleur tonique pour un lundi matin. Cela vous réveille absolument, met votre semaine dans la meilleure humeur possible, et vous sentez que vous pouvez affronter n’importe quoi et n’importe qui. J’imagine vous allez marcher assez vite en l’écoutant, peut-être avec un saut dans votre pas, avec le headbanging. C’est une chanson difficile à ne pas danser ou sur laquelle hocher la tête. «

Pendant le podcast, William a également révélé que ses enfants – Prince George, 8, Princesse Charlotte, 6 et 3 ans Prince Louis — partager son appréciation de la musique. Il a déclaré: « Ce qui m’a étonné, c’est à quel point mes enfants ont déjà hérité de l’amour de ma famille pour la musique. La plupart des matins, il y a un énorme combat entre Charlotte et George quant à quelle chanson est jouée le matin. Et je dois, maintenant, donner la priorité à ce qu’un jour quelqu’un fasse celui-ci, et un autre jour c’est le tour de quelqu’un d’autre. Donc George obtient son aller, alors Charlotte la fait partir. Telle est la, la clameur de la musique. »

Il a ajouté : « L’une des chansons que les enfants adorent en ce moment est Shakira, ‘Waka Waka’. Il y a beaucoup de mouvements de hanches. Il y a beaucoup de déguisements. Charlotte, en particulier, court dans la cuisine avec ses robes et ses trucs de ballet et tout. Elle devient complètement folle avec Louis la suivre partout en essayant de faire la même chose. C’est un moment très heureux où les enfants aiment juste danser, déconner et chanter. »

Prince William fait équipe avec Apple Fitness+ pour enregistrer l’une de leurs expériences de marche audio inspirantes, qui présente des histoires personnelles de personnes influentes pour inciter les utilisateurs à marcher davantage.

De retour en 2014, acteur Dominique Ouest révélé à Étoile du jour cette Prince Williamle frère de Prince Harry est un fan inconditionnel de heavy metal dont l’iPod est rempli de la musique de groupes comme MEGADETH, TUEUR, METALLIQUE et ANTHRAX.

Ouest, qui accompagnait Prince Harry sur le trek caritatif Walking With The Wounded au pôle Sud, a déclaré : « Harry a une sélection terrible sur son iPod. C’est le genre de choses que les soldats écoutent. Du thrash metal hardcore. »

