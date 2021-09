Le prince William affirme que l’habitude de dormir d’Harry lui a fait manquer de sommeil – ” Debout toute la nuit ! ” | Royale | Nouvelles

in

On a beaucoup parlé depuis Megxit des relations tendues entre le prince William, 40 ans, et son jeune frère, le prince Harry, 37 ans. Mais près d’une décennie avant que le duc et la duchesse de Sussex ne fuient Frogmore pour l’Amérique du Nord, les deux fils du prince Charles se sont assis pour une interview révélatrice avec la BBC.

Au cours de l’entretien, le couple a confirmé qu’ils cohabitaient ensemble pendant qu’ils s’entraînaient pour leurs licences d’hélicoptère à la Defense Helicopter Flying School de la RAF Shawbury.

“La première fois, la dernière fois que nous vivrons ensemble – je vous l’assure”, a déclaré le jeune prince.

Mais c’était le duc de Cambridge qui allait jeter la saleté sur son colocataire difficile.

William a révélé que l’habitude de dormir de son frère lui faisait également manquer son sommeil réparateur.

« Je fais pas mal de rangement après lui.

“Oh, les mensonges,” protesta Harry.

Alors que le lien entre les frères s’est tendu ces dernières années, le biographe royal Robert Lacey a affirmé dans son livre de 2020 « Battle of Brothers » que le couple a fait les commentaires « en plaisantant – ou en plaisantant à moitié ».