Le prince William annonce un nouveau livre quelques jours après que le prince Harry a révélé ses mémoires | Royale | Nouvelles

Le prince Harry “veut détruire la monarchie”, déclare Levin

Un guide définitif du concours environnemental mondial du duc de Cambridge, le prix Earthshot, devrait être publié en septembre. William, qui est le deuxième sur le trône, a écrit l’introduction de Earthshot: How To Save Our Planet.

L’annonce du livre de William intervient deux jours après que le duc de Sussex, qui a quitté ses fonctions royales avec Meghan Markle l’année dernière pour une nouvelle vie en Amérique, a révélé qu’il écrivait un mémoire révélateur sur sa vie.

Le livre du duc de Cambridge présente les contributions du naturaliste et animateur Sir David Attenborough, du militant écologiste Hindou Oumarou Ibrahim, de la chanteuse Shakira et de l’ancienne astronaute Naoko Yamazaki.

Il souligne l’urgence des défis environnementaux auxquels le monde est confronté et présentera certaines des solutions en cours.

La publication du livre plus tard cette année coïncidera avec la série télévisée en cinq parties de la BBC One sur le prix Earthshot de 50 millions de livres sterling de William.

William a annoncé un nouveau livre quelques jours seulement après que Harry a révélé qu'il écrivait ses mémoires

Le duc de Cambridge a écrit l'introduction de Earthshot : Comment sauver notre planète

Collin Butfield, ancien directeur exécutif de l’organisation caritative internationale de conservation WWF, et le producteur et réalisateur Jonnie Hughes, qui étaient à l’origine du documentaire David Attenborough: A Life On Our Planet, ont écrit le livre Earthshot et créé la série.

Ils ont déclaré dans une déclaration commune : « Le concept Earthshot est simple : nous avons 10 ans pour inverser la tendance, 50 idées ingénieuses et un seul objectif : sauver notre planète.

“Ce dont nous avons besoin, c’est d’action et d’optimisme.

“Notre livre s’étend des récifs coralliens du Mexique, en passant par les plantations de palmiers à huile à Bornéo et les fermes de moutons en Australie, jusqu’aux forêts du Kenya.

L'annonce du livre de William intervient deux jours après que le duc de Sussex a révélé qu'il écrivait un mémoire révélateur sur sa vie

“C’est une explication de la façon dont nous en sommes arrivés à ce point et comment – en agissant collectivement – nous pouvons y remédier.”

Le concours d’une décennie de William vise à exploiter l’esprit d’invention pour réparer la planète.

Il comporte cinq catégories, ou Earthshots, qui, selon les organisateurs, amélioreraient la vie de tous si elles étaient atteintes d’ici 2030.

Ce sont : protéger et restaurer la nature ; purifier notre air; raviver nos océans ; construire un monde sans déchets ; et réparer notre climat.

Le livre du duc de Cambridge présente les contributions du naturaliste et diffuseur Sir David Attenborough

Chaque année de 2021 jusqu’à la fin de la décennie, les gagnants des cinq Earthshots recevront chacun 1 million de livres sterling à utiliser pour leurs idées.

Pendant ce temps, Harry a révélé lundi qu’il publiait ses mémoires explosives – avec des membres de la famille royale qui n’auraient été informés que peu de temps auparavant.

La famille royale se préparera probablement à de nouvelles révélations à la suite des affirmations de Harry dans son entretien avec Oprah Winfrey avec Meghan en mars.

L’auteur royal Penny Junor a déclaré: “La famille doit être désespérée, c’est un homme qu’ils aiment tous et il semble faire de son mieux pour embarrasser et nuire à sa famille.

La famille royale se préparera probablement à de nouvelles révélations à la suite des affirmations de Harry dans son entretien avec Oprah Winfrey avec Meghan en mars

Les Sussex ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 pour une nouvelle vie en Amérique

“Je pense qu’il est un peu tôt pour écrire de véritables mémoires, j’imagine que c’est une auto-justification et que c’est s’explorer lui-même et se trouver, mais ce sera, je suppose, aux dépens des autres.”

Le duc de Sussex, qui vit maintenant en Californie, a promis que les mémoires seraient un récit « exact et entièrement véridique » de sa vie.

Harry a déclaré: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Le livre explosif devrait être publié par Penguin Random House fin 2022.

Harry a frappé la famille royale dans son interview télévisée et celle de la duchesse de Sussex plus tôt cette année.

Il a ensuite fait d’autres commentaires controversés sur sa famille au cours des semaines suivantes, y compris la suggestion apparente que la reine, feu le prince Philip et le prince Charles avaient tous échoué en tant que parents.