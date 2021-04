Le prince William annule son apparition aux BAFTA alors que la famille royale pleure la mort du prince Philip | Royal | Nouvelles

Le prince William, 38 ans, a annulé un engagement royal prévu dans un mouvement rare après la mort de son grand-père le prince Philip à l’âge de 99 ans vendredi.

Le duc de Cambridge devait participer à la cérémonie des BAFTA Awards ce week-end, mais s’est retiré alors que la famille royale pleurait le regretté duc d’Édimbourg.

Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a tweeté: “Le palais de Kensington a confirmé que le duc de Cambridge ne figurera plus dans la cérémonie de remise des prix @BAFTA de ce week-end en raison de la mort du duc d’Édimbourg.”

La mort du duc a été confirmée par le palais vendredi à midi et la famille royale a depuis rendu hommage sur Twitter.

Samedi, la famille royale a rompu son silence après la mort du duc en lui rendant hommage dans un message sincère.

Le tweet émouvant partagé par le compte officiel de la famille royale présentait un portrait de la reine et de Philip par la photographe Annie Liebovitz et contenait une citation du discours de l’anniversaire de mariage d’or de la reine dans lequel elle a fait l’éloge de son mari.

Le message disait: «Il a été, tout simplement, ma force et je suis resté toutes ces années, et moi et toute sa famille, et cela et bien d’autres pays, lui devons une dette plus grande qu’il n’aurait jamais réclamé, ou nous ne le serons jamais. connaître.

“-Sa Majesté la Reine, 1997.”