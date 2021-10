Le prince William appelle au changement dans la série documentaire sur l’environnement – « Réparez notre climat ! » | Royale | Nouvelles

La série “The Earthshot Prize: Repairing Our Planet” sera diffusée à partir de dimanche sur BBC One et mettra en vedette le duc de Cambridge et un panel de célébrités partageant la même passion pour la cause verte.

La série BBC suivra une quinzaine de créateurs qui ont des idées pour protéger la planète.

Le prince William a déclaré dans la bande-annonce de la série : “C’est un moment d’espoir, pas de peur.

« Au cours des 10 prochaines années, nous devons travailler dur pour protéger et restaurer la nature, afin que la nature cesse de rétrécir et commence à croître.

“Réparer notre climat, arrêter la hausse de la température mondiale, purifier notre air, afin que nous puissions tous respirer sainement, raviver nos océans pour qu’ils deviennent aussi riches et productifs qu’ils l’étaient autrefois.

“Et nous devons construire un monde sans déchets, en veillant à ce que les déchets d’un processus deviennent les matières premières du suivant.”

La série est en cinq parties et comprend cinq catégories distinctes de ses récompenses : y compris Protéger et restaurer la nature ; Purifiez notre air ; Ravivez nos océans ; Construisez un monde sans déchets et réparez notre climat.

William a lancé le prix de l’environnement l’année dernière et les premiers prix seront remis en octobre.

Au cours de la prochaine décennie, cinq prix d’un million de livres sterling seront décernés chaque année pour des solutions à la crise climatique mondiale.

Le prince William a commenté les récompenses aux médias : « Le prix Earthshot vise à mobiliser une action collective autour de notre capacité unique à innover, à résoudre des problèmes et à réparer notre planète.

« Je suis honoré de présenter les 15 innovateurs, dirigeants et visionnaires qui sont les premiers finalistes du prix Earthshot.

“Ils travaillent avec l’urgence requise dans cette décennie décisive pour la vie sur Terre et nous inspireront tous avec leur optimisme quant à notre capacité à relever les plus grands défis de l’histoire de l’humanité.”

Jason Knauf, PDG de la Royal Foundation, qui décerne le prix, a déclaré au magazine Hello : « Le défi que le duc s’est fixé était : « Quelle est la contribution personnelle positive maximale que je puisse apporter au cours des dix prochaines années dans la lutte contre le changement climatique ?

« Que vais-je faire au cours de la prochaine décennie pour que je puisse regarder mes enfants dans les yeux et dire que j’ai fait ma part ?

« Chaque aspect du Prix porte le sceau de sa contribution. »

La cérémonie de remise des prix sera diffusée en direct le 17 octobre sur la page Facebook de Discovery.