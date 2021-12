Le prince William aurait remis en question la relation de frère Harry avec Meghan Markle, déclenchant une explosion

Le prince William aurait remis en question la validité de la romance rapide du prince Harry avec Meghan Markle en septembre 2017, des semaines avant que Harry ne propose à l’ancienne actrice de Suits. L’incident signalé a été révélé dans le livre de Christopher Andersen Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry et Meghan, qui a été publié le 30 novembre. Andersen a également affirmé que la femme de William, Kate Middleton, était » méfiante » de Markle.

Après qu’Harry ait laissé entendre qu’il prévoyait de proposer à Markle, son frère aîné lui aurait demandé pourquoi il précipitait les choses, a déclaré un initié du palais à Andersen, rapporte Page Six. William aurait demandé à leur oncle Earl Spencer, le frère de feu la princesse Diana, de partager l’opinion selon laquelle Harry et Markle devraient ralentir.

Cela n’a fait qu’empirer les choses, a écrit Andersen, car Harry était « furieux que son frère cherche activement à faire intervenir d’autres personnes dans ses affaires personnelles ». Harry serait devenu « en colère » contre toute personne qu’il soupçonnait d’être contre Markle. Harry a donné à William de nombreuses raisons pour lesquelles il aime Markle, car il craignait que William pense que Markle était un « opportuniste ». Le duc et la duchesse de Cambridge auraient voulu qu’Harry épouse une » vraie rose anglaise « , selon Andersen, et ils ont été » alarmés » par les gros titres du père de Markle, Thomas Markle, et de sa demi-soeur Samantha Markle.

Dans une autre partie du livre, Middleton était « méfiante » envers Markle et « hésitait » à devenir amie avec sa belle-sœur. « Elle a un cercle d’amis très restreint. Elle ne laisse pas entrer beaucoup de monde », a écrit Andersen à propos de Middleton. « Au dire de tous, elle est charmante et très intelligente. Mais elle se méfie également des étrangers. Elle a même retardé sa rencontre avec Meghan. Et je pense que cela a dérouté Meghan au début. Franchement, cela a dû l’insulter. Mais ils s’entendaient bien. » Bien que leur relation ait finalement démarré du bon pied, Andersen a écrit que les choses « ne sont plus si fabuleuses » entre les deux couples royaux.

Harry ne pouvait pas être dissuadé d’épouser Markle. Les deux se sont mariés en mai 2018. Ils vivent en Californie avec leurs deux enfants, Archie, 2 ans et Lilibet, 5 mois. Alors que la relation entre Harry et Markle a évolué rapidement, Middleton et William ont commencé à se fréquenter sept ans avant que William ne propose en 2010. Les deux se sont mariés en 2011 et ont trois enfants.

La famille royale n’a pas commenté le livre d’Andersen. Ils ne mentionnent généralement pas les rumeurs à commenter, mais Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace ont récemment appelé le documentaire de la BBC The Princes and the Press diffusé au début du mois dernier. Ils ont déclaré que le documentaire était rempli de « réclamations infondées provenant de sources anonymes ».