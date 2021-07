Le prince William avait l’impression qu’il avait besoin de jouer les Sussex «à leur propre jeu» .

Quelle semaine terrible pour le prince William. Il a dû regarder les Trois Lions perdre la finale de l’Euro aux tirs au but. Ensuite, il a dû voir l’échec de sa grande campagne «J’ai résolu le racisme dans le football en m’ennuyant». Ensuite, il a dû regarder son nom apparaître sur les réseaux sociaux dans le monde parce qu’il est un hypocrite raciste et une personne stupide, grossière et mesquine qui ne pouvait même pas féliciter les Italiens pour leur victoire à l’Euro. Ensuite, il a dû regarder son documentaire pathétique «Je suis prêt à dire que je suis passionné par l’environnement» n’a pas été nominé pour un Emmy Award, mais l’interview d’Oprah des Sussex l’était. C’est nul d’être un petit con, paresseux, enragé et raciste. Mais il a une chose : la capacité de copier Harry et Meghan !

Le prince William prévoit d’emmener le prince Harry et Meghan Markle “à leur propre jeu”, a affirmé un expert royal. On dit que le futur roi fait rage à cause de sa querelle avec son frère et sa belle-sœur et en a marre de devoir se retenir. Alors que la reine a passé des mois à essayer de “lisser les choses” entre les frères en guerre, William a décidé de “changer de tactique”. “William avait senti que le lissage ne fonctionnait pas depuis assez longtemps à ce moment-là”, selon Charlotte Griffiths du Mail. «Il sentait qu’une action décisive était nécessaire, qu’il devait les jouer à leur propre jeu. Le lissage que la reine avait fait avec beaucoup de diligence depuis le moment où Meghan est entrée en scène n’a tout simplement pas porté ses fruits. Alors peut-être qu’il a pensé qu’il allait essayer un tact différent.

[From The Sun & The Daily Express]

Je conviens qu’il est remarquable que le prince William ait laissé ses empreintes digitales partout dans les récents chapitres de la campagne de diffamation contre le prince Harry et Meghan. William, Jason Knauf et le personnel du palais de Kensington ont orchestré tout le problème du «personnel intimidé de Meghan» qui est sorti juste avant la diffusion de l’interview d’Oprah. Habituellement, les Windsors ne sont pas si évidents à propos des campagnes qu’ils mènent contre des individus, en particulier contre des membres de la famille royale. William essaie quelque chose de nouveau. Et il échoue de façon spectaculaire. Cela révèle à quel point les Windsor sont incompétents et puérils et comment les bureaux du palais sont exploités par de véritables clowns. Mais bon, William est “décisif”. C’est un homme d’action. Des actions horribles et mesquines. Je peux juste voir ses poings paresseux et fermés alors qu’il aboie des ordres aux employés flagorneurs d’aller plus fort contre Meghan.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red.

Lien source