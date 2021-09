Le prince William averti par Diana de s’habituer aux photographes – “Pour le reste de votre vie” | Royale | Nouvelles

Le prince William, qui n’avait que quatre ans à l’époque, se dirigeait vers son premier jour d’école en 1987 lorsque sa mère lui a donné des conseils mémorables qui l’accompagneront pour le reste de sa vie. Avant de sortir de la voiture et d’affronter courageusement les photographes attendant la famille royale, la princesse de Galles a dit à William de « se comporter ».

“Diana lui a dit dans la voiture, ‘quand tu arriveras à l’école, il y aura beaucoup de médias et beaucoup de photographes, tu dois te comporter'”, a déclaré Ken Wharfe, l’ancien garde du corps de William et Harry, à Yahoo’s Royal. Boîte.

“Tu vas avoir ça pour le reste de ta vie.”

Alors que les sages paroles de Diana n’ont peut-être pas encore été enregistrées, le jeune prince a donné une réponse effrontée à la princesse.

L’enfant de quatre ans a déclaré: “Je n’aime pas les” tographes “.”

“Kate et William sont des parents modernes et évalueront très attentivement la décision”, a déclaré l’auteur royal et expert Ingrid Seward à OK! Magazine.

« Je pense qu’ils attendront de voir comment la personnalité des enfants se développera et déterminera s’ils seraient heureux ou non de vivre loin de chez eux.

“Ayant vécu un terrible traumatisme dans sa propre enfance, William est très à l’écoute de la santé mentale de ses enfants.”

Des rapports précédents montrent la nature bienveillante du style parental de William et Kate alors qu’ils invitaient les enfants d’amis d’école chez eux pour le thé.

« Il n’y a jamais de pénurie d’amis pour le thé. Kate et William n’exigent aucun traitement spécial pour aucun d’entre eux », a déclaré une source à Vanity Fair.

« George est peut-être un futur roi, mais pour l’instant, ce n’est qu’un autre petit garçon.

“Ils s’efforcent toujours de s’assurer qu’ils ont tous les trois une enfance aussi normale que possible.”