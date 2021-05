Le prince William blâme les “ fausses nouvelles ” de la BBC pour la mort de la princesse Diana ⋆ .

Le prince William, le duc de Cambridge, a blâmé la BBC jeudi pour avoir rapporté de «fausses nouvelles» en 1995 qui, selon lui, avaient contribué au divorce et à la mort de sa mère, la princesse Diana.

«Les employés de la BBC ont menti et ont utilisé de faux documents pour obtenir l’interview de ma mère, ont fait des déclarations sinistres et fausses à propos de la famille royale qui ont joué sur ses peurs et alimenté la paranoïa, ont fait preuve d’une incompétence lamentable lorsqu’ils enquêtaient sur les plaintes et les préoccupations concernant le programme, et ont été évasifs dans leurs reportages aux médias et dissimulé ce qu’ils savaient de leur enquête interne », a déclaré William dans un discours partagé sur les comptes royaux des médias sociaux.

Une déclaration sur le rapport d’aujourd’hui de l’enquête Dyson pic.twitter.com/uS62CNwiI8 – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 20 mai 2021

Les commentaires de William interviennent peu de temps après que la BBC a présenté des excuses à la suite d’une enquête sur l’interview de Diana en 1995 avec Martin Bashir, qui est toujours employé par l’organisation de médias.

La BBC a commencé une enquête interne sur la question en 1996 qui a révélé que Bashir a travaillé avec un graphiste de la société de presse pour falsifier «quelques relevés bancaires» qui ont ensuite été utilisés pour tromper le frère de Diana, Charles Spencer, en faisant une introduction entre les deux. Des documents modifiés “suggéraient que le personnel du palais travaillait contre la princesse Diana et était payé pour l’espionner.”

Après que l’enquête de 1996 eut révélé que les documents utilisés pour obtenir l’accès à Diana n’affectaient pas sa volonté d’être interviewée, la BBC a rouvert l’enquête près de 25 ans plus tard à la fin de 2020 et a admis jeudi que l’organisation médiatique avait échangé ses «normes élevées d’intégrité et transparence »pour l’entretien.

Lord Dyson, un juge à la retraite, a mené l’enquête et a constaté que non seulement Bashir avait utilisé des moyens trompeurs pour persuader Diana de lui donner une interview, mais que la BBC avait aidé à dissimuler comment le journaliste avait réussi à déclencher la conversation historique. Depuis la publication du rapport jeudi, la BBC a présenté des excuses à William, le prince Harry, le prince Charles, Spencer et a volontairement cédé toutes les récompenses qu’elle a reçues pour l’interview. La police métropolitaine a précédemment rejeté l’idée d’une enquête criminelle, mais a déclaré qu’elle rouvrirait un examen après avoir vu le rapport.

Les décennies d’inaction et de manque d’inquiétude de la BBC, a déclaré William, comme présenté dans le rapport, suggèrent non seulement que «la manière trompeuse dont l’interview a été obtenue a considérablement influencé ce que ma mère a dit», mais il a également suggéré que les résultats en ont fait son la relation des parents est «pire».

«Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, à sa paranoïa et à son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle», a déclaré William. «Ce qui m’attriste le plus, c’est que si la BBC avait correctement enquêté sur les plaintes et les préoccupations soulevées pour la première fois en 1995, ma mère aurait su qu’elle avait été trompée. Elle a échoué non seulement par un journaliste voyou, mais par des dirigeants de la BBC qui ont détourné le regard plutôt que de poser les questions difficiles.

En plus de gronder la BBC et de les exhorter à repenser le programme Panorama qui, selon lui, «a établi un faux récit, qui pendant plus d’un quart de siècle a été commercialisé par la BBC et d’autres», William a déclaré que le défaut de la presse de se comporter de manière équitable et des rapports précis sont les plus blessants pour lui et pour les autres.

«À l’ère des fausses nouvelles, la radiodiffusion de service public et une presse libre n’ont jamais été aussi importantes. Ces défaillances, identifiées par les journalistes d’investigation, n’ont fait que décevoir ma mère et ma famille. Ils ont également laissé tomber le public », a-t-il déclaré.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.