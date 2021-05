Le prince William «choqué» par les explosions publiques du prince Harry – un expert s’exprime | Royal | Nouvelles

Le commentateur royal Nick Bullen a affirmé que les récents commentaires du prince Harry avaient eu un impact brutal sur le duc de Cambridge. Le prince William, a déclaré M. Bullen, était “très choqué par la quantité de choses que son frère a dites au cours des dernières semaines”.

“Harry souffre depuis qu’il est petit garçon. Ce n’est pas une situation facile.” Mais le prince Charles préférerait de loin que son fils soit à ses côtés.

«Bien sûr, il y a de la déception et de la tristesse à propos de l’interview d’Oprah, et la relation avec Harry est pour le moins tendue.

«Mais le prince Charles, en tant que nouveau patriarche de la famille royale, est très conscient de son rôle futur et de la nécessité de protéger la monarchie.

LIRE LA SUITE: “Diana a manipulé les médias!” Andrew Pierce frappe William dans la rangée de la BBC

“Une bataille en cours avec Harry et Meghan en Californie n’est pas propice à cela.” En fin de compte, par-dessus tout, la famille passe toujours en premier.

“Le prince de Galles aimerait trouver un moyen de faire à nouveau figurer Harry et Meghan, même si cela prendra probablement de nombreuses années.”

Alors que M. Bullen espérait que le lien entre le prince Harry, Meghan et le reste de la famille royale pourrait être réparé, il a déclaré que pour le moment, le cabinet souhaitait “un moment de calme”.

NE MANQUEZ PAS

Il a déclaré: “Je suis sûr que la famille royale et les différents foyers royaux veulent juste un moment de calme et [are saying], «N’ayons plus de gros titres.

“” Ayons juste une période où personne ne parle “.”

M. Bullen a notamment évoqué les affirmations du prince Harry lors de l’épisode auquel il a participé du podcast Armchair Expert.

Lors de l’émission animée par Dax Shepard et Monica Padman, le duc de Sussex a évoqué sa carrière militaire et son approche de la santé mentale.

Mais il a également décrit la vie dans la famille royale comme «un mélange entre le Truman Show et la vie dans un zoo».

Harry a également semblé critiquer sa propre éducation et les compétences parentales du prince Charles.

Il a déclaré: «Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une certaine forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou les parents avaient souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, au fond.

“C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent.”

Le prince Harry a également parlé d’élever ses enfants d’une manière différente qu’il a été traité par le prince Charles lors de la série documentaire qu’il a produite avec Oprah Winfrey, d’Apple TV +. Le moi que tu ne peux pas voir.

Il a dit: «Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il avait l’habitude de dire à William et à moi, ‘Eh bien c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi.’

“Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, bien au contraire.

“Si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que, quelles que soient les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez faire en sorte que les choses soient bonnes pour vos enfants.”