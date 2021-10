Le prince William compare sa cicatrice à un célèbre sorcier après un étrange accident à l’âge de 13 ans | Royale | Nouvelles

Alors que le duc de Cambridge est peut-être un moldu, il porte une cicatrice « Harry Potter » sur son front qu’il a acquise à la suite d’un accident de golf. Le royal a acquis une petite cicatrice alors qu’il n’avait que 13 ans lorsqu’il jouait au golf avec un ami et a commencé à comparer la cicatrice au célèbre sorcier fictif.

« Je l’appelle [my Harry Potter scar] parce qu’il brille parfois et que certaines personnes le remarquent, d’autres fois, ils ne le remarquent pas du tout », a-t-il déclaré dans une interview en 2009 pour CBBC’s Newsround.

« J’ai été touché par un club de golf alors que je jouais au golf avec un de mes amis.

« Nous étions sur un putting green et la prochaine chose que vous savez, il y avait un fer à sept et il est sorti de nulle part et il m’a frappé à la tête. »

La cicatrice peut parfois être remarquée sur le côté gauche du front du Prince.

La petite-fille de la reine a parlé à ITV de sa décision de robe avant ses noces.

« J’ai été opéré du dos à 12 ans, et vous verrez vendredi, mais c’est une belle façon d’honorer les personnes qui m’ont soigné et une façon de défendre les jeunes qui vivent cela aussi. elle a dit.

Lors de la Journée internationale de sensibilisation à la scoliose, elle a publié sur son compte Instagram des commentaires sur la maladie.

« Je pense que vous pouvez changer la façon dont la beauté est, et vous pouvez montrer aux gens vos cicatrices et je pense que c’est vraiment spécial de défendre cela », a écrit le royal.

Eugénie a été nommée la nouvelle marraine de la Scoliosis Association UK en octobre dernier.