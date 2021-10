Le prince William critique les milliardaires qui voyagent dans l’espace

C’est ce que critique le prince William. Lors de sa participation au Prix Eartshot, il a souligné « anxiété climatique » croissante parmi les jeunes générations dont « l’avenir est fondamentalement menacé tout le temps ». Le commentaire de William intervient un jour après l’acteur de Star Trek, William Shatner, est devenu la plus grande personne à voyager dans l’espace, car il est monté à bord d’une fusée de la Blue Origin, Jeff Bezos, fondateur d’Amazon.

Jeff Bezos et le groupe qui l’a accompagné dans l’espace. (.)

En soi, voyager en avion sur des vols touristiques laisse une empreinte carbone importante, imaginez l’impact d’un voyage dans l’espace sans but de recherche, sur un vol privé pour deux ou cinq personnes. Pour résoudre le problème, le duc de Cambridge a continué d’appeler les adultes à canaliser leur enfant intérieur et à « se rappeler à quel point cela signifie être à l’extérieur et ce que nous volons aux générations futures« .