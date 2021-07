Le prince William critiqué pour ses commentaires sur le racisme en Coupe d’Europe ⋆ .

Le prince William s’est exprimé lundi sur Twitter au sujet des insultes violentes et racistes lancées contre trois footballeurs noirs anglais après la défaite de leur équipe en finale de l’Euro.

Cependant, les utilisateurs de Twitter soulignent l’incongruité, notant que le prince William s’est abstenu de défendre publiquement sa belle-sœur, Meghan, duchesse de Sussex, après avoir révélé les abus raciaux qu’elle a subis au sein de la famille royale.

Dimanche, l’équipe nationale de football d’Angleterre a perdu le championnat d’Europe contre l’Italie 3-2 lors d’une fusillade en prolongation. Peu de temps après, les fans ont envoyé une série de messages abusifs et d’insultes aux joueurs Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho – qui ont raté leurs tirs au but.

Le harcèlement a déclenché une enquête policière officielle sur les commentaires. Après avoir assisté au match avec son fils, le prince George, et sa femme Kate Middleton, le prince William a pris la parole.

Il a tweeté : « Je suis écoeuré par les abus racistes visant les joueurs anglais après le match d’hier soir. C’est totalement inacceptable… Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées devraient être tenues pour responsables.

Le prince, qui est également président de la Football Association en Angleterre, l’a signé avec un “W”, signifiant qu’il s’agissait d’une déclaration personnelle.

Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, ont sonné quelques heures plus tard, tweetant un extrait du discours de Charles le jour de Windrush 2020, qui célèbre et commémore les contributions des Caraïbes britanniques arrivés dans l’Essex en 1948. Ils ont écrit : « Reconnaissant la riche diversité des cultures qui rendent ce pays si spécial – et à bien des égards unique – est au cœur de ce que nous pouvons être en tant que nation.

Mais cela n’a pas apaisé les utilisateurs de Twitter, beaucoup se souvenant rapidement que le prince William a fermement défendu la famille royale après l’interview révélatrice de Meghan avec Oprah Winfrey en mars. La famille royale a déclaré que les allégations étaient “concernantes” et, contrairement au récent tweet du prince William, seraient traitées en privé.

Un autre a cité un tweet d’ABC présentant la déclaration du prince William, disant : « Cher prince William, où est-ce que vous êtes allé défendre votre belle-sœur, Megan, la duchesse de Sussex contre le racisme dans les médias et sur les réseaux sociaux… cela crie performatif.

« C’est en fait tellement fou pour moi que l’Angleterre perde un match et la première chose à laquelle les Noirs et les femmes doivent penser est leur sécurité. ce pays est un cauchemar », a écrit un autre commentateur.

