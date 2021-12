Le prince William défie la décision de la reine sur l’activité de Noël interdite « J’adore ! » | Royale | Des nouvelles

Le prince William a discuté de la version « drôle » et « enfantine » de lui-même alors qu’il s’adressait à la station de radio du Royal Marsden London Hospital. Il a admis avoir aimé jouer au Monopoly et au Risque avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis pendant la saison des fêtes. Les commentaires sont une admission ouverte à son défi ouvert aux ordres de la reine, qui a interdit à la famille royale de jouer à l’un des jeux de société.

Le prince William a déclaré qu’il appréciait particulièrement Noël et la période des vacances depuis qu’il avait accueilli ses trois enfants avec son épouse Kate, la duchesse de Cambridge.

Le duc a déclaré: « Je pense que généralement pour moi, réunir la famille à Noël, c’est toujours agréable parce que nous sommes assez dispersés pour faire nos choses beaucoup de temps tout au long de l’année.

« Et donc nous avons très peu de moments qui se réunissent réellement. Et quand je vois mes enfants rencontrer certains des enfants de mes cousins ​​et qu’ils passeront un merveilleux moment à jouer ensemble, c’est très spécial.

« Alors j’attendrai ça avec impatience. Et Noël est aussi une nouvelle dynamique maintenant que nous avons des enfants. Soudain, c’est un jeu de balle complètement différent de bruit et d’excitation. Alors maintenant, je profite de la nouvelle version de Noël dans ma vie .

Le duc a déclaré que Kate et lui avaient » beaucoup joué à des jeux de société avec les enfants. Nous aimons jouer au Monopoly, c’est un bon jeu « , mais a ajouté que » certaines personnes sont assez fâchées lorsqu’elles perdent « .

En effet, des experts royaux ont suggéré que la compétitivité au sein de la famille royale était au cœur de la décision de la reine d’interdire le monopole de la liste des jeux auxquels la famille peut jouer ensemble.

Selon Marie Claire : « En décembre 2008, le prince Andrew s’est rendu au siège de la Leeds Building Society, récemment rénové, à Albion Street.

« Avant son départ, le duc d’York a reçu le jeu de société Monopoly pour marquer sa visite.

« Il n’y aurait certainement pas de Covid, et il n’y aurait certainement pas de cancer dans le monde si j’étais en charge de Noël pour la journée.

« ‘Comment ça ? Est-ce une réponse suffisante ? »

Le prince William a également remercié l’équipe du Royal Marsden pour son travail acharné au cours de l’année écoulée.

Il a déclaré : « J’ai toujours été émerveillé par la positivité, l’énergie, l’espoir et l’amour qui règnent au Royal Marsden.

« Toute l’équipe qui travaille, rayonne presque constamment dans des circonstances très difficiles et je me sens toujours incroyablement éclairé, inspiré, plein d’espoir pour tous ceux qui sont pris en charge par le Royal Marsden.

« Je pense à beaucoup de gens quand ils pensent à être traités pour un cancer ou à avoir un cancer. De toute évidence, c’est une vision sombre, quand on vous en parle pour la première fois, et toutes sortes d’émotions viennent à l’esprit quand on vous le dit.

« Et donc, quand vous allez là-bas et que vous rencontrez des personnes qui suivent un traitement contre le cancer, vous vous inquiétez de savoir dans quel genre d’état d’esprit ils vont être. Vont-ils vouloir vous parler vont-ils vouloir entrer avance, vous savez, comment sont-ils comment ils le gèrent.

« Mais à chaque fois que j’y vais, ils craignent que nous rencontrions peut-être des personnes qui traversent une période très difficile.

« Tout le monde m’étonne, ce sont des gens si positifs, si attachants et merveilleux. Et je pense qu’il y a quelque chose de très nivelant dans ce qui se passe là-bas, je pense que tout le monde y va et devient une équipe.

« Et ils savent tous qu’ils ont tous été là, qu’ils ont été traités pour un cancer. Ils vont tous se battre les uns après les autres et il y a une vraie camaraderie que vous ressentez avec tout le monde. »