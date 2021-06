Le prince William “déterminé” à ne pas voir l’hommage à Diana “éclipsé” par le drame de Harry | Royale | Nouvelles

Le prince Harry prononce un discours aux Diana Awards 2021

Le 1er juillet, le prince William voudra que l’accent soit entièrement mis sur la vie et l’héritage de sa mère, la princesse Diana, selon une source. Ils ont déclaré: “William est déterminé à ce que le drame du Sussex n’éclipse pas ce moment important de commémoration de sa mère qui nous a beaucoup manqué et le garde comme son objectif”.

Le prince William doit rencontrer publiquement son frère pour la première fois depuis avril jeudi.

Ensuite, les ducs de Cambridge et de Sussex dévoileront la statue de Diana qu’ils ont commandée en 2017 et honoreront sa mémoire.

Le palais de Kensington a révélé la semaine dernière que seule une poignée d’invités assisterait à la cérémonie qui se déroulerait dans le Sunken Garden de l’ancienne résidence londonienne de la princesse Diana.

Le prince William et le prince Harry seront rejoints par la famille proche de feu la princesse Diana, les membres du comité de la statue, le sculpteur Ian Rank-Broadley et le jardinier designer Pip Morrison.

Le comité de la statue comprend Jamie Lowther-Pinkerton, un ami de confiance et ancien secrétaire privé de William et Harry, et la sœur aînée de la princesse Diana, Lady Sarah McCorquodale.

Kate, duchesse de Cambridge, n’est pas attendue.

La source a déclaré à Page Six: “L’absence de Catherine en dit long.

“Je pense que garder les chiffres bas est une ‘excuse’ parfaite pour que Catherine reste à l’écart.

“William en a marre du drame et Catherine n’a pas besoin d’être entraînée là-dedans.

“Ils prévoient une visite familiale privée avec leurs enfants, et ce moment privé est bien plus important que la rhétorique publique.”

La semaine dernière, le Daily Mail a écrit que les ducs avaient initialement prévu d’inviter plus de 100 invités à la cérémonie.

Cependant, a affirmé le journal, suite au report de l’assouplissement des dernières restrictions COVID-19, les princes ont décidé de réduire le nombre de participants au strict minimum.

Comme l’a noté la source, il a également été rapporté que le prince William souhaitait que sa famille voie la statue avant son dévoilement officiel.

Cela signifie que le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis pourraient bénéficier d’une visite privée, le Sunken Garden n’étant qu’à quelques pas de leur maison londonienne.

Dans un documentaire de 2017, le prince William a révélé qu’il élevait ses enfants au courant de leur défunte grand-mère.

Apparaissant sur Diana, Notre mère: sa vie et son héritage, il a déclaré: “Nous avons maintenant plus de photos d’elle dans la maison et nous parlons un peu d’elle.”

Ses propos sur la princesse Diana ont clairement eu un impact sur George, Charlotte et Louis.

Le jour de la fête des mères, Kate et William ont partagé des cartes en ligne dessinées par leurs enfants pour leur défunte grand-mère.

La carte de la princesse Charlotte disait : “Tu me manques à papa.”

Le prince Harry élève également ses enfants en l’honneur de la princesse Diana et leur fait savoir qui elle était.

Dans la série de documentaires qu’il a coproduite avec Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, Harry a révélé qu’il gardait une photo de sa mère dans la pépinière et que l’un des premiers mots d’Archie avait été “Grandma Diana”.

Hier, le prince Harry a prononcé un bref discours à l’approche de la cérémonie de dévoilement pour féliciter tous les récipiendaires des Diana Awards 2021.

Parlant de l’événement à venir, Harry a déclaré: “Plus tard cette semaine, mon frère et moi reconnaissons ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, et elle serait si fière de vous tous pour vivre une vie authentique avec un but et avec compassion pour les autres.

“Notre maman croyait que les jeunes ont le pouvoir de changer le monde. Elle croyait en ta force parce qu’elle la voyait jour après jour et dans le visage de jeunes exactement comme toi, elle était témoin d’un enthousiasme et d’une passion sans limites.

“Et je vois moi aussi transparaître ces mêmes valeurs. Comme il le fait depuis 21 ans maintenant, le Diana Award perpétue son héritage en plaçant les jeunes au centre de notre avenir. Et cela n’a jamais été aussi important.”