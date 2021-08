Le prince William dévoile le passe-temps préféré de George et Charlotte aimés de Diana | Royale | Nouvelles

En parlant à BBC Teen Heroes Junior Frood en 2018, William a révélé l’amour de son fils aîné pour la danse. Le duc de Cambridge, 39 ans, a déclaré: “George fait aussi de la danse, il adore ça. Ma mère a toujours dansé; elle aimait la danse.

« Si c’est quelque chose que vous aimez, vous faites ce que vous aimez et c’est très important, ne laissez personne vous dire le contraire. Vous persévérez.

William a également expliqué comment la princesse Charlotte, six ans, “adore danser”.

Il a dit : “Ma fille Charlotte adore danser.”

Diana a étudié le ballet lorsqu’elle était enfant, mais elle était trop grande pour continuer au niveau professionnel.

L’historienne royale Kate Williams a déclaré à propos de la danse: “Lorsque Diana est allée en Amérique en 1985, cela a cimenté sa place sur la scène mondiale. Elle n’était plus cette jeune fille naïve. “

Elle a ajouté: “Elle était une grande célébrité, la femme la plus célèbre au monde. Di-mania s’est propagée de Grande-Bretagne à travers le monde, puis elle a conquis le monde.”

John Travolta était nerveux à l’idée de danser avec la princesse du peuple. Pour le programme In Their Own Words : Diana, princesse de Galles, Travolta a déclaré :

“Mon cœur commence à s’emballer, vous savez, et je lui tape sur l’épaule et elle se retourne et me regarde et elle avait ce genre de creux timide du menton qu’elle a fait, et elle a levé les yeux vers moi.

« Toute la pièce s’est dégagée. Nous avons dansé pendant ce qui nous a semblé être 15 minutes.